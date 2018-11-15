Путин в Сингапуре, или Город Льва опозданий не любит 3 15.11.2018, 14:26

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Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

Блогосфера отреагировала на визит главы Кремля в Сингапур.

Очередное опоздание — на сей раз на встречу с премьером Сингапура — обернулось конфузом: премьер перенес встречу с Владимиром Путиным, а не стал его дожидаться, как европейские лидеры. Мало того, Путина попросили пройти через рамку металлодетектора (хотя прокремлевские Telegram-каналы пытаются рассказать, что это, мол, был "отдельный вход"). Kasparov.ru собрал реакцию блогосферы на конфуз главы Кремля в Сингапуре.

Андрей Мальгин:

"Оказывается, Путин вчера опоздал на час на встречу с премьер-министром Сингапура, и тот ее отменил! Как пишут журналисты, стоило больших трудов организовать эту встречу сегодня. Но мало этих унижений, так еще и — впервые в истории! — прибывшего Путина заставили пройти через рамки металлоискателя. Причем Путин зазвенел! Сомкнутые спины телохранителей не позволили разглядеть, что ему пришлось суетливо вытаскивать из карманов.

Ну и просто так, к сведению:

ВВП Сингапура на душу населения: 57.713 долларов (8 место в мире).

ВВП России на душу населения: 10.608 долларов (62 место)".

Telegram-канал "Кремлевский безБашенник":

"По итогам визита В.Путина в Сингапур Россия в 2019-2020 годах вложит более 500 млн долларов в строительство Русского культурного центра.

Наш источник в МИД сообщает, что культурный центр станет первым в новой "линейке". По предложению С. Лаврова ВВП одобрил расширение полномочий и укрепления статуса Россотрудничества как флагмана российской "мягкой силы".

С 2019 года, наряду с традиционной работой по продвижению российской культуры, науки, искусства и образования за рубежом, Россотрудничество будет активно взаимодействовать с иностранными НКО, конечным бенефициаром которых является Правительство России.

Новая строка в расходах появится у крупных российских компаний, работающих за рубежом.

В первую очередь, в роли инвесторов "мягкой силы" выступят Газпром и ЛУКОЙЛ. Планируется, что концепция работы с НКО будет во многом схожа с деятельностью американского "Фонда Сороса", и в том числе будет включать ведение активной пророссийской лоббистской деятельности в зарубежных политических и бизнес-кругах..."

Егор Седов:

"Ну вот, случилось то, о чем я и говорил. Правда, не в самой цивилизованной стране.

Маленькая (не в плане экономики), пока еще очень авторитарная (хотя есть сдвиги к лучшему) республика показала пример.

Я, конечно, как не испытывал приязни к некоторым сингапурским методам правления, нарушающим права человека, так и не стану. Но мир не окрашен исключительно в черно-белые цветы, он гораздо пестрее. И слишком толерантным к опоздалкиным европейцам неплохо бы призанять отсутствие такой толерантности у азиатов.

Просто Город Льва показал, что он и в самом деле достоин своего названия".

Он же:

"Оказывается, полмиллиарда долларов (как сообщают в Телеграме — и нет особых оснований этому не доверять) будет вложено в создание Российского культурного центра в Сингапуре. Вложено далеко не сингапурцами, как вы догадываетесь.

Очень рад за Город Льва и за его жителей.

А вот за тех россиян, которым и по сию пору приходится бегать по нужде в деревянный уличный туалет типа сортир — как-то не очень рад. Почему-то совсем не рад за предпенсионеров, за самозанятых, за всех, кто будет ограблен.

Также очень рад за египтян, которым построят АЭС. Рад за все союзные РФ Тумбаюмбии, которые получат средства, вырванные изо рта у россиян. В конце концов, на месте властей этих Тумбаюмбий я бы поступал таким же образом: дают — бери, перестанут давать — найдется кто-то еще... Почему нет-то?

А вот россиянам надо бы пересчитать например, эти самые $500 млн (это — совсем не самая большая сумма, выкинутая на "третий мир") в рубли. Потом поделить на количество населения (включая стариков и грудных младенцев). Потом прикинуть, сколько россиян работает — и снова заняться делением.

А потом задуматься: а на кой нам это хрен?!"

Он же:

"Вот такие вещи надо проверять. Во всяком случае, я — проверил. Да, так и есть. "Коммерсантъ" и "любимый журналист".

Оказывается, вчера отмечали 100-летие Союза журналистов. А надо бы отмечать что-то другое: положить на могилку отечественной журналистики венок — и вот эту статью".

"Ну, и точку "живой" журналистике в стране можно поставить прекрасной фразой светила журналистики Колесникова по поводу того, что Путина попросили пройти через рамки металлоискателя в Сингапуре. Хорошо полизал — хорошо заработал", — замечает Telegram-канал "Кстати".

Александр Морозов:

"Чубайс сказал, что не поедет в Давос (прощай, Давосский форум!), Путин вчера приехал в Сингапур (который якобы наш светоч на пути в азиатскую политику) и опоздал на встречу с премьер-министром, и тот его просто не стал ждать, встречу перенесли на следующий день.

какие молодцы!"

Сергей Елкин:

"Круче всего если Путин опоздает на новогоднее обращение к гражданам по телевизору. И весь народ будет сидеть с поднятыми бокалами шампанского и непочатыми мисками оливье с полуночи до 4.00 утра в ожидании Вождя!

(да я в курсе про тв запись заранее, 3D снег и 4D Путина)".

Екатерина Королева:

"Что он делает, чтобы опоздать-то?! Знала одного парня, который перед каждой серьезной встречей, контрольной, экзаменом переживал приступ диареи: пора идти, а он с горшка не может встать! Синдром раздражённого кишечника. А некоторые ногти грызут — время тянут. А окружающие репу чешут, думают, какой "загадочный" человек!"