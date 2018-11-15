В музыкальной школе около Гродно дети с сентября занимаются с фонариками 15.11.2018, 14:42

Преподавателя, сделавшего фото занятий в темноте, заставляют уволиться.

Ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье приходится вот уже несколько месяцев подряд заниматься в помещении, где нет света. Преподаватели говорят, что проблему местная власть и районный отдел культуры пообещали решить буквально на днях, но пока дети на занятия приходят с фонариками. Родители ребят выложили фотографии в соцсети, пишет tut.by.

В Подлабенье живет около 700 человек. Общеобразовательной школы здесь нет: дети на учебу ездят в соседний агрогородок Ратичи и в Гродно. Зато в местечке организованы дополнительные занятия для ребят. Например, работает детская комната и «музыкалка» — филиал Обуховской музыкальной школы. На занятия к детям педагоги приезжают из Гродно. Обучают игре на балалайке, фортепиано, флейте.

Здесь занимаются около 30 детей. Правда, музыкальная школа до последнего времени размещалась только в двух небольших комнатах на первом этаже здания сельсовета. И этих помещений явно было мало.

— Здесь раньше располагалось частное швейное производство. Ипэшник сам тянул все эти провода — ему не хватало мощностей. А потом он съехал. Провода увез с собой. Но до этого здесь были пункт приема белья и парикмахерская. Свет у них тоже был. Почему сейчас не могут его подключить, не знаю. Но в остальных помещениях в здании электричество есть, а деткам-музыкантам приходится заниматься в темноте, — говорит сотрудница филиала районного центра творчества детей и молодежи. — У нас-то свет есть.

Одна из преподавателей «музыкалки» рассказывает, что дополнительные классы для занятий по сольфеджио и музыкальной литературе им выделили еще весной этого года, и проблема с электричеством тянется еще с того времени.

В поселке о проблеме юных музыкантов знают. Люди уверены, ситуация должна скоро разрешиться.

— Это, конечно, не дело. Дети в школе учатся в две смены. Кто-то на музыку ходит с утра, а кто-то — вечером. И если первые еще в более-менее нормальных условиях учатся, то те, кто после школы в «музыкалку» приходят, сидят в темноте — день-то уже короткий, а занятия по расписанию заканчиваются вечером. Детей в музыкальную школу ходит сейчас достаточно много — и все они в сельсовете не помещаются, — говорит один из местных жителей.

Педагоги говорят, что им пообещали проблему с электричеством решить в ближайшее время.

— Правда, обещают еще с сентября.

В Гродненском районном отделе культуры рассказали, что ситуация с отсутствием света в помещениях решится уже на следующей неделе.

— Официально эти кабинеты нам были переданы только 14 сентября. Еще тогда преподавателю дали указание проводить групповые занятия на базе сельской библиотеки, — говорит специалист отдела культуры Гродненского райисполкома Оксана Гринцевич. — Такие занятия проходят по вторникам и четвергам и заканчиваются в 19.35. Понятно, что дети хотят учиться, и это отрадно, что они приходят на дополнительные занятия и готовы заниматься даже в таких условиях, однако проводить уроки можно было временно и в другом помещении, где есть свет и тепло, пока мы решаем проблему.

По словам специалиста, уже разработан строительный план по электроснабжению новых помещений музыкальной школы Также летом были получены соответствующие технические условия, а в ноябре был объявлен тендер на проведение электромонтажных работ.

В понедельник, 19 ноября, в райисполкоме пройдет заседание специальной комиссии, которая выберет исполнителя работ — и вопрос с отсутствием света в филиале Обуховской музыкальной школы в Подлабенье наконец решится.

Как сообщает гродненский активист Анатолий Мышкевич, учительницу сделавшую фото, как дети учатся без света заставили написать заявление по собственному желанию.