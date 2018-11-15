Белорусские власти и алкогольный «пылесос» 5 Валерий Коронкевич

15.11.2018, 15:31

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Фото: AP

Последнее совещание у Лукашенко наводит на грустные мысли.

Производство и реализация алкогольной продукции во все времена являлось одной из самых прибыльных отраслей производства и одним из основных источников пополнения казны.

На протяжении своей сознательной жизни я постоянно отслеживаю метаморфозы, происходящие в этом производстве, и постоянно меняющиеся политические и экономические акценты и виденье его значимости и предназначения.

Последнее совещание у Лукашенко наводит на грустные мысли. Государство теряет рычаги управления этой доходной статьей пополнения бюджета. Те, кто за это в ответе, не всегда объективно информируют Лукашенко о том, что творится на местах в регионах.

Я постоянно общаюсь с людьми злоупотребляющими, употребляющими и не употребляющими алкоголь. Выслушивая их мнения, делаю следующие выводы:

— упал спрос на алкогольную продукцию, производимую госконцернами ввиду того, что заметно снизилась покупательная способность населения. Основная масса людей стоит перед выбором: продукты питания, лекарства или алкоголь? Чаще выбирают первое и второе. Реальный человек купит хлеб, понимая, что без водки можно обойтись;

— появилась заинтересованность в приобретении дешевой суррогатной продукции низкого и иногда опасного для здоровья качества. В СМИ проскочили данные, что за восемь месяцев текущего года смертей от отравления алкоголем в Республике Беларусь зарегистрировано 1500.

По моим наблюдениям, эту цифру можно умножить на 10. Приведу пример. В одном небольшом населенном пункте возле Хотимска, где проживает мой знакомый, за последние 5 лет умерло, погибло, покончило жизнь самоубийством более 20 человек. Часть вины лежит на одной «точке» и одном человеке, распространителе отравы, который хорошо известен и властям, и внутренним органам;

— живя на границе более 30 лет, вижу, как смена отношений с РФ и настроений руководства наших стран, политические веяния приводят к активной работе алкогольного «пылесоса». Хотимск расположен вблизи от районных центров Брянской и Смоленской областей, где без всяких затруднений можно приобрести алкогольную продукцию в 2—3 раза дешевле, чем у нас. К примеру, на сегодняшний день бутылка водки 0,5литра стоит 2,5 рубля (80 российских рублей) в городе Сураж. Сам продегустировал качество и последствия от употребления данного продукта и каких-либо отрицательных замечаний высказать не могу;

— на 10-тысячное население района приходится огромное количество самогонных аппаратов, даже примерное число не называю, чтобы у кое-кого не поднялись волосы дыбом. Неспроста Хотимский район называют самогонным краем. Аппараты по производству данного вида продукции имеют различную инженерную и территориальную модификацию.

Есть стационарные, переносные, передвижные, электронные, на чугунке и так далее. Но одно могу с уверенностью сказать: они составляют большую конкуренцию холдинговой продукции. Цена в среднем 3—4 рубля за бутылку. Некоторые «отвечают» за качество своей продукции. Но таковых единицы. Основная масса производителей — фальсификаторы.

Выручка от реализации алкогольной продукции за сентябрь в системе потребкооперации уменьшилась в два раза. Власть на местах потеряла возможность воздействовать и контролировать данную сферу жизнедеятельности нашего народа.

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»