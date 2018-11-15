Блогер рассказал про корни всех советских мифов 4 15.11.2018, 15:36

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Власть в СССР держалась на сплошных мифах.

Как вы уже знаете — все годы существования СССР власть внутри этой страны держалась на сплошных мифах, которые все годы существования советской власти скармливались гражданам, начиная с раннего детства, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Многие думают, что окончательное формирование этих мифов произошло только в семидесятые годы, в крайнем случае — в послевоенное время, но на самом деле корни всего этого уходят в двадцатые годы.

Недавно Принстонский университет оцифровал ранние советские книги, которые выходили в 1917-1932 годах — это около двух сотен изданий, с которыми я рекомендую ознакомиться каждому, полный архив доступен вот по этой ссылке. Книги удивляют и местами шокируют. Что самое интересное — в этих двух сотнях раннесоветских книг изложены абсолютно все советские мифы, начиная от доброго дедушки Ленина и заканчивая злобными басмачами в Афганистане. Так что всё это появилось не при Брежневе и даже не при Сталине, а гораздо раньше.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим на советские мифы, которые родились в двадцатые годы и многие их которых успешно дожили до наших дней.

1. Миф о добром дедушке Ленине.

Один из самых живучих советских мифов — это о том, что Ленин был "добрым старцем", который думал о стране, был умудрённым лысиной, сединами и вообще очень хорошим человеком с большим жизненным опытом. На самом деле Ленин был обычным лысым прощелыгой-эмигрантом, который пользуясь лояльным царским законодательством вёл свою подрывную деятельность, время от времени получая заграничный паспорт и уезжая от страшного царского режима за границу.

Миф о "добром дедушке" родился в двадцатые годы. На картинке выше — разворот страницы книги под названием "Колька и Ленин", изданной в 1927 году. Там детям сообщают о том, что Ленина любят все бедняки, что он вёл людей как медведей против богачей, а также несколько раз Ленина называют "добрым стариком" — хотя на момент Октябрьского переворота Ленину было всего 46 лет. Однако с тех пор оборот "дедушка Ленин" так и вошел в употребление.

2. Миф о великих стройках и чугуне.

В СССР, а также в других странах коммунистического блока людям постоянно рассказывали о миллиардах тонн выплавляемого чугуна, о том сколько в стране произведено стали и построено новых коровников – и в то же время в магазинах были пустые полки. Делалось всё это для простого отвлечения внимания (точнее — переключения фокуса) людей с насущных проблем, бытовой неустроенности и общей бедности на какие-то общие вопросы.

В пятидесятые годы рассказывали сказки о том, сколько в стране прибавилось танков. В шестидесятые — сколько появилось ракет и сколько гектаров советского Космоса уже освоено. В семидесятые годы опять вспомнили про чугун, так как новых достижений особо не было.

А родилось всё это во всё те же двадцатые-тридцатые годы, на картинке выше показан разворот книги "Кузнецкстрой — социалистический гигант". Именно в этой книге в одной из первых начали рассказывать про огромные печи, которые скоро будут выплавлять сотни тысяч тонн чугуна — при этом люди питались хлебом и луком один раз в день.

Кстати, в этой же книге можно найти и бесподобные образцы советского новояза — «Электрический свет и энергия, показывающие как человек подчиняет себе силы природы, будет могучим ударом по вековой темноте и религиозным предрассудкам» или «Ударники-безбожники на деле показывают, как надо бороться за промфинплан и строить новый безбожный быт».

3. Миф о новом будущем. Советская демагогия.

С самых первых лет существования советской власти большевикам казалось, что они изобрели что-то ультрановое и супер-современное, хотя всё это касалось лишь эфемерных и временных побед на вербальном фронте, проще говоря — было простой болтовнёй. Единственное, в чём преуспели большевики — это в создании демагогического новояза, который не решал никаких проблем, но позволял "заболтать" собеседника, задурить ему голову.

К примеру, человек говорит большевику — "вы знаете, нам нечего есть". А большевик отвечает человеку что-то вроде "ваше собственнические единоличные устремления не имеют никакого значения на фоне разворачивающейся светлых торжеств социализма". То есть — вроде и ответил, но по сути ничего не сказал.

На вот этих языковых парадоксах целиком построена страшная антиутопия Платонова "Котлован", написанная в 1929 году — люди в ней живут в бараке, в голоде и холоде, умирая один за другим, и при этом общаясь вот на таком новоязе, который скрывает истинное положение вещей:

"Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации. Иногда вдруг наставала тишина, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры, и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза."

Советским новоязом успешно пользовались советские дипломаты на международной арене — выдернутый из совкового контекста, где всё было пропитано этим абсурдом, новояз вызывал жуткое раздражение. Появилось всё это тоже именно в двадцатые годы — на картинке в разделе показана книга Гаставева "Юность, иди!", изданная в 1923 году. Вот лишь несколько цитат оттуда — "снаряжайтесь, монтёры, к азарту культуры", "прежде всего монтер культуры должен быть искусным разведчиком", "Объявим первый раз в мире культурное движение на базе низов", "Они бродят, они гуляют эти лозунги, им нужны стройные колонны, им нужен рупор и рельсы организации" — и прочий подобный бред.

Весь этот новояз родился в Пролеткультовских изданиях 1920-х годов и успешно продолжает эксплуатироваться современными российскими СМИ.

4. Миф о том, что все хотя завоевать СССР.

Этот советский миф, кстати, тоже достаточно успешно продолжает жить в современной России — мол, кругом одни враги и все хотят нам зла. Всё это родилось тоже в СССР — причём не в семидесятые годы и даже не в сталинские времена, а пришло ещё из двадцатых годов.

На самом деле это СССР постоянно стремился "расширить границы" и захватить в советское ярмо какие-нибудь новые страны. Про это сейчас мало кто знает — но в 1929 году СССР впервые начал войну в Афганистане — отправив туда контингент "ихтамнетов" для поддержки просоветских сил — словом, сделал ровно то же самое, что и полвека спустя.

А вот как рассказывали об этих событиях пропагандистские книжки конца двадцатых годов, в разделе представлены развороты книги "Подвиг пионера Мочина", изданной в 1931 году. Сперва пионерам рассказывают, как вообще в Афганистане плохо и несправедливо, как толстые баи и бии угнетают бедных крестьян. Но СССР ведь самая миролюбивая страна в мире, поэтому мы только лишь отвечаем на приграничную провокацию басмачей, после чего вводим туда войска.

Храбрый пионер Мочин догадался развести костры, дабы доблестная советская авиация прилетела и разбомбила город, освободив тем самым Афганистан от афганцев:

А вот это вообще бесподобно. В разбомбленном и освобождённом от афганцев афганском городе советские налётчики увидели пустой банк с мешками денег — и решили тоже их спасти от коварных афганцев, вывезя в СССР.

5. Миф о загнивающем Западе.

Советский миф о "загнивающем Западе" тоже появился именно в двадцатые годы — сперва людям рассказывали, что там живут рабочие, угнетаемые капиталистами, и срочно нужно идти их освобождать, а позже, когда большевики поняли, что поджечь войны и революции в развитых странах им не удасться — обозвали их всех буржуями и гордо отвернулись, сказав "живите как хотите!".

На фото в разделе — скриншот из книги "Про большевика Тома" 1925 года издания, как Том жил на том самом загнивающем, как вокруг его окружали сплошь толстые да малосимпатичные люди, которые им помыкали да командовали. Том убежал в СССР и стал счастливым, в конце книги Том говорит что-то вроде — "теперь я по звонку встаю, по гудку иду на работу, по команде ложусь спать — и чувствую себя свободным человеком".

Такие дела.

Как видите — все советские пропагандистские мифы родились ещё в двадцатые годы, а некоторые из них успешно живут и сегодня.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.