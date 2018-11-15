«Используя декрет о «тунеядцах», за людьми устанавливают слежку» 2 15.11.2018, 15:51

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Белорусы имеют право не сообщать властям никакой личной информации.

В Беларуси начала действовать обновленная версия декрета о «тунеядцах». Согласно декрету, базу данных «не занятых в экономике» создадут к 1 декабря, а с 1 января «тунеядцам» начнут начислять 100%-ю оплату за коммуналку.

Законны ли действия властей и можно ли не бойкотировать требования «тунеядских комиссий» о предоставлении своих личных данных. Ситуацию со «списками тунеядцев» сайту Charter97.org прокомментировал председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов:

- Сам этот декрет является грубым нарушением международных норм и прав человека.

В мире существует конвенция о запрещении принудительного труда. И Беларусь в свое время ратифицировала ее. Авторы декрета, таким образом, нарушают подписанные нашей страной международные соглашения. Это во-первых.

А во-вторых, создание базы данных и «списков тунеядцев» является неконституционным действием. Получается, что власти, используя этот декрет, устанавливают слежку за людьми, ограничивают их права и проникают в их личную информацию.

Существует многие много видов личной информации, которые, согласно действующим законам, человек имеет право никому не сообщать. Декрет о «тунеядцах» нарушает это право.

Он незаконен целиком соответствует духу того политического режима, который установился в Беларуси. Отношение к этому декрету может быть только одним: надо протестовать.

- Новая версия декрета особое внимание отводит белорусам, работающим за границей. Они в списки «тунеядцев» попадают автоматически и должны предоставлять в комиссии копии своих зарубежных трудовых договоров. Как вы это прокомментируете?

- Такие вещи очень сложно комментировать, потому это требование – присылать данные о своем месте работы – выходит за рамки нормальных трудовых и общественных отношений.

Это противоречит и законам тех стран, где сейчас работают белорусы. Человек имеет право спокойно работать и платить налоги в той стране, где он трудоустроен. Белорусским властям не должно быть до этого дела.

Мы в Свободном профсоюзе металлистов возмущены декретом №1. Любой из его пунктов – это сплошное ограничение прав белорусских граждан.

- Сегодня не платят налоги в стране около 1,4 миллиона белорусов. Большая часть из них – это те кто работает за рубежом. Вместе с семьями и родственниками – это почти половина населения страны. Зачем власти настраивают против себя огромное количество людей?

- Здесь вопрос в том, когда власти почувствуют результат своих действий. Пока еще люди не получили извещения со 100%-ными оплатами услуг ЖКХ. Когда они их получат и ощутят не себе всю «прелесть» декрета о «тунеядцах», может возникнуть ситуация, подобная массовым протестам в 2017 году. Я этого не исключаю.

Пока сложно сказать, в какую форму выльется возмущение людей. Для начала они должны испытать на себе действие декрета. Вполне возможно, что протестующие снова выйдут на площади белорусских городов. Но, во-первых, людям надо разъяснять, в чем опасность декрета №1. Во-вторых, пример должны показать сами «тунеядцы», то есть, граждане, попавшие в эти незаконные списки. Не исключено, что тогда к ним присоединяться и работающие люди.