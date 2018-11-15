Что в Беларуси подорожало в октябре 15.11.2018, 15:59

В лидерах - овощи и мясо.

После достаточно резкого скачка потребительских цен и тарифов в сентябре т.г., когда они добавили почти 1% в сравнении с августом, во втором осеннем месяце темпы их увеличения снизились до 0,5%. При этом если цены на продовольственные товары увеличились почти на 1%, то на непродовольственные – лишь на 0,3%, сообщает «Экономическая газета».

При этом едва заметное подорожание (около 1%) в октябре можно было обнаружить лишь по ремонту ювелирных изделий (на 1,5%), часов (на 1,29%) и обуви (на 0,88%), а также по ритуальным услугам (на 0,72%). Почти на процент стало дороже обучение на курсах по подготовке водителей.

Естественно, граждан Беларуси гораздо больше интересует изменение цен на продовольственные товары, с которыми нам приходится сталкиваться практически ежедневно.

Лидером роста по товарным группам стали овощи, в среднем добавившие в цене сразу 19,31%. Здесь свою «черную» роль сыграли свежие огурцы и помидоры, подорожавшие сразу на 83,02% и 51,39%, соответственно, а также сладкий перец (+16,95%). И снижение цен на свеклу (на 9,42%) и морковь (на 5,70%) средние «овощные» цены не спасло.

Фрукты в среднем подешевели на 7,08%, хотя цена на виноград поднялась сразу на 19,27%. Однако тех видов фруктов, на которые цена снизилась, оказалось значительно больше, что и дало окончательный положительный результат. Бананы стали дешевле на 13,78%, яблоки – на 13,04%, цитрусовые – на 12,20%.

Среди других групп товаров отметим подорожание крупы пшенной (на 7,43%) и гречневой (на 4,67%), яиц куриных (на 5,86%), майонеза (на 3,34%) и пищевой соды (на 3,25%). Мясо в среднем стало дороже на 2,13%, в основном за счет рагу из свинины (+7,86%), фарша мясного (+3,58%), полуфабрикатов из мяса птицы (+2,91%) и свинины (кроме бескостного мяса) (+2,67%). Подорожали также крупа и бобовые (на 1,85%), рыба вместе с рыбопродуктами (на 1,07%), молоко и молочные продукты (на 0,84%), алкогольные напитки (на 0,75%).

Что касается цен на непродовольственные товары, то здесь наблюдается определенное затишье. Лидерами по росту цен стали женские плащи (осень, как-никак), которые подорожали на 4,23%, женские зимние пальто (зима на носу) – на 3,17%, школьные костюмы – на 3,25% и детские сорочки – на 3,12%. На 3,65% стали дороже цветы, на 2,60% – бензин и другие виды автомобильного топлива. Более-менее серьезно подешевели только обувь (на 3,89%) и куртки для мальчиков (на 3,08%). Изменение цен на другие товары практически не заметны.