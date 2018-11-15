Сенат Чехии призвал премьера уйти в отставку 15.11.2018, 16:06

Андрей Бабиш

Присутствие Андрея Бабиша в правительстве считают неприемлемым.

Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Сенат парламента Чешской Республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста", - говорится в резолюции.

Верхняя палата парламента приняла резолюцию после того, как премьер-министр не смог предоставить ей надлежащую информацию о пребывании своего сына в оккупированном Россией Крыму.

Следует отметить, что резолюция поддержали сенаторы из Социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.

Напомним, Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил: в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования. Сын премьера обратился в полицию и заявил, что его похитили.

Сначала Бабиш отрицал слова сына, говоря, что тот душевнобольной. Но потом признал, что сын таки был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.