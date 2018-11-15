Активист получил штраф за установку крестов в Куропатах 5 15.11.2018, 16:15

Фото: «Радыё Свабода»

Валерий Рябцев намерен его обжаловать.

Как стало известно правозащитному центру «Весна», активист Валерий Рябцев получил постановление о наложении на него штрафа за установку крестов в урочище Куропаты.

Административная комиссия при Минском райисполкоме признала Рябцева виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП (Нарушение порядка и (или) условий выполнения работ на историко-культурных ценностях) и приговорила его к штрафу в размере 15 базовых величин (367,5 рублей). На заседании комиссии активист не присутствовал.

Основанием для привлечения к ответственности стало то, что 19 октября Валерий Рябцев устанавливал в Куропатах кресты без предварительного согласования с Министерством культуры и местным исполнительным органам.

Напомним, что это не первая реакция властей на добровольно установленные активистами кресты на месте массового захоронения жертв политических репрессий. Так, в конце октября КУП "Минскоблдорстрой" направил Валерию Рябцеву, Сергею Чайко, Дмитрию Дашкевичу, Егору Лаврухину и Сергею Масюку претензии с требованием в срок до 31 октября демонтировать 13 крестов. За невыполнение требований "Минскоблдорстрой" угрожал самостоятельно демонтировать кресты с дальнейшим выставлением большого счета. Но пока что свое обещание не выполнил.

К тому же, в отношении активистов были вынесены постановления об административном правонарушении по ст. 18:35 КоАП (повреждение или загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения). Защитников Куропат оштрафовали за то, что они группой лиц "в полосе отвода автомобильной дороги Н-9031 Колодищи-Заславье выполняли работы по самовольной установке крестов в количестве 13 штук без необходимых согласований".

Валерий Рябцев уже обжаловал постановление по ст. 18:35 КоАП и направил ответ на претензию от "Минскоблдорстрой" (сейчас ожидает ответы), а также планирует обжаловать и новый штраф.