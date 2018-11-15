«Островитяне»: Алесь Марочкин посвятил картину БелАЭС 5 15.11.2018, 16:17

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Фото: nn.by

Картина будет выставлена на традиционном «Биеннале живописи, графики и скульптуры» в Минске.

«Островитяне» — это аллюзия на название «Островец», пояснил корреспонденту nn.by художник Алесь Марочкин.

Свою новую работу Марочкин посвятил теме строящейся в Островце атомной электростанции и связанным с ней тревогами.

Картина должна быть выставлена на традиционном «Биеннале живописи, графики и скульптуры» Белорусского союза художников, которое откроется 22 ноября в минском Дворце искусств (Козлова, 3).

78-летний Алесь Марочкин — один патриархов современного белорусского искусства. Он работает в области живописи, преподает. Марочкин исследовал (и фактически переоткрыл) наследие Язэпа Дроздовича. В 1970-е Марочкин входил в демократическое объединение художников «На паддашку» [«На чердаке»], был в числе основателей творческого объединения «Пагоня».