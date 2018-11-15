Оксфордский словарь назвал слово 2018 года 4 15.11.2018, 16:26

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Названы самые популярные с ним словосочетания.

По версии Оксфордского словаря, словом 2018 года стало прилагательное toxic (с английского - отравленный, наполненный ядом, токсичный).

Как пишет «Новое время», в сообщении на сайте словаря говорится, что количество просмотров страницы со словом toxic на сайте словаря увеличилось на 45%.

Самым популярным оказалось словосочетание «токсичные химикаты». На втором месте - понятие «токсичная маскулинность». Третьим в поисковых запросах оказалось словосочетания «токсичное вещество». Как отмечает словарь, популярность словосочетания вызвана скандалом с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Пятую строчку в поиске заняло понятие «токсичная среда» - в значении неприятной, нездоровой обстановки, например, на работе, шестое - токсичные отношения, описывающие не только отношения в паре или семье, но и влияние политики на жизнь общества.

Напомним, словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стало слово Single-use (одноразовый).