Четыре британских министра ушли в отставку из-за Brexit 15.11.2018, 16:32

Эстер Маквей

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Министры считают, что сделка по выходу Великобритании из ЕС провалилась.

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку из-за того, что не согласна с положениями плана Лондона по Brexit. Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет РБК.

В отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

По словам Маквей, сделка по Brexit провалилась, а предложения по его проведению «вскоре осудит вся страна». Она отметила, что вскоре Великобритания, согласно плану властей, «предоставит Евросоюзу £39 млрд, не получив ничего взамен». Маквей подчеркнула, что план по Brexit, составленный при участии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, «свяжет руки не только нынешнему, но и будущим правительствам «в проведении подлинной политики свободной торговли». Министр подчеркнула, что план британских властей «заманит нас в ловушку Таможенного союза [ЕС]».

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 ноября 2018 г.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку из-за несогласия с планом по выходу страны из Евросоюза. «Регулятивный режим, предложенный Северной Ирландии, представляет реальную угрозу целостности Великобритании», — отмечал Рааб.

Также правительство покинул младший министр по вопросам Brexit Суэлла Брэйверман, об этом она сообщила в своем Twitter. По ее словам, положения плана по Северной Ирландии это «не то, за что голосовали британцы в 2016 году». Кроме того, в отставку подала депутат Консервативной партии и одна из помощниц министра образования Великобритании Энн-Мари Тревельян. В своем Twitter она написала, что не может поддержать план Лондона по Brexit, который «неприемлем для 17,4 млн избирателей, проголосовавших за выход из Евросоюза и возможность снова стать независимым государством».