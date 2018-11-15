Кто и какую компенсацию может получить из-за обрушения потолка в «Арена-Сити» 2 15.11.2018, 16:49

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Мнение адвоката.

На днях в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» обвалился потолок. Из-за обрушения пострадала продавец цветочного магазина, сам магазин и товар в нем. Из-за проверок и экспертиз другие магазины торгового центра некоторое время были закрыты, работал только продуктовый. Tut.by поговорил с адвокатом и узнал, кто и на какие компенсации может претендовать из-за случившегося.

Напомним, днем 12 ноября в минском торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» обрушился гипсокартоновый подвесной потолок на площади 150 квадратных метров. Обломки упали на цветочный магазин. Пострадала девушка-продавец, ей оказали помощь в больнице и отпустили домой. По чьей вине произошло обрушение, пока неизвестно, проводится проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Судя по фотографиям с места происшествия, обрушение нанесло немалый ущерб и магазину, на который упали обломки, все переломалось — товар, декор и так далее. Некоторое время основной вход в здание был закрыт, посетителей пускали только в продуктовый супермаркет в правом крыле здания. То есть другие магазины, фуд-корт, кинотеатр не работали, а значит не заработали то, что могли бы. И это тоже ущерб.

Адвокат Татьяна Семешко рассказала, кто, от кого и на какие компенсации может претендовать в подобных ситуациях.

— Пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Особенно с юридической точки зрения. Но из общих требований гражданского законодательства следует, что и граждане, и юрлица имеют право на возмещение причиненного им вреда. Юридическое лицо может претендовать только на возмещение вреда, причиненного его имуществу. А вот физлицо имеет право на возмещение вреда, причиненного как его имуществу, так и его личности, в том числе вреда жизни и здоровью, морального вреда и так далее, — отмечает Татьяна Семешко.

Адвокат говорит, что по общему правилу вред должен возмещать тот, кто его причинил.

— Применительно к ситуации с этим торговым центром, на данном этапе совершенно однозначно можно сделать только один вывод: если будут установлены виновные, то все пострадавшие будут иметь право на возмещение причиненного им вреда. Но пока сказать, от кого конкретно и в каком размере им будет положено возмещение, невозможно, потому что недостаточно исходной информации, — констатирует Татьяна Семешко. — В частности, для принятия решения о том, кто должен возмещать вред, необходимо четко установить виновное лицо. Утверждать, что в конечном итоге им окажется именно торговый центр — преждевременно. Как показывает практика, ответственной за причинение вреда может оказаться организация, выполнявшая работы по монтажу подвесного потолка, или организация, выполнявшая внутренние строительные работы в здании, к примеру.

Адвокат подчеркивает, что виновных в причинении вреда может оказаться несколько. Тогда, по общему правилу, они будут отвечать перед потерпевшими солидарно.

— Дать предварительную информацию по данному вопросу сможет орган, ведущий уголовный процесс, но только после проведения необходимых следственных и иных процессуальных действий. При условии последующего направления дела в суд — окончательные выводы будут сделаны им, — заключила адвокат.

На какие выплаты может претендовать пострадавшая работница?

Что касается того, на какие компенсации вправе рассчитывать пострадавшие, по словам Татьяны Семешко, «пока также можно вести речь только об общих требованиях законодательства в данной части».

— Так, пострадавшая девушка-продавец имеет право на возмещение вреда, причиненного повреждением ее здоровья. То есть утраченного ею заработка — дохода, который она имела либо определенно могла иметь, дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья. Это в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и другие. Но это в том случае, если установлено, что пострадавшая нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение. Стоит учесть, что суммы всех указанных расходов должны быть обоснованы и подтверждены соответствующими доказательствами, — отмечает адвокат.

Кроме того, Татьяна Семешко говорит, что продавец может претендовать на денежную компенсацию причиненного ей морального вреда.

— Сумма денежной компенсации морального вреда изначально рассчитывается самим пострадавшим, а ее окончательный размер определяет суд, — рассказывает адвокат. — При определении размеров компенсации принимается во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Прежде всего — тяжесть причиненных телесных повреждений. Пока определить даже примерную сумму, на которую вправе рассчитывать пострадавшая, невозможно.

Также и девушка, и юрлица, имущество которых пострадало в результате обрушения потолка, вправе рассчитывать на возмещение вреда, причиненного имуществу каждого из них. «Этот вред будет равен сумме реально причиненного ущерба, то есть расходов, необходимых для восстановления утраченного или поврежденного имущества», — говорит адвокат.

На какие выплаты могут претендовать владельцы магазинов в ТЦ?

На возмещение убытков имеют право и магазины в торговом центре, которые вынуждены были некоторое время не работать из-за обрушения потолка, отмечает Татьяна Семешко.

— Убытки, которые понесли юрлица, лишенные возможности работать, определяются как упущенная выгода. Рассчитать и обосновать необходимость ее возмещения сложно, и для этого нужно доскональное знание обстоятельств дела. Все, что можно сказать на данном этапе — теоретически право на взыскание упущенной выгоды у пострадавших юридических лиц существует, — говорит Татьяна Семешко.

Адвокат напоминает, что «указанные выше основания для взыскания вреда актуальны только при условии возбуждения уголовного дела по факту случившегося.

— В противном случае формировать пакет документов для получения соответствующих компенсаций, строить позиции и отстаивать свои права на них пострадавшим придется самостоятельно. При этом в расчет необходимо будет принимать ряд дополнительных обстоятельств. К примеру, заключались ли в данном случае договоры страхования и есть ли основания для получения страховых выплат в отношении пострадавшей девушки, что по поводу случившегося говорят действующие у ее нанимателя локальные нормативные правовые акты. В отношении юридических лиц — что указано в заключенных между ними и торговым центром договорах и так далее, — перечисляет специалист. — Так или иначе, до появления определенности в данном деле пострадавшим не следует бездействовать. Необходимо фиксировать причиненный им вред и те расходы, которые они вынуждены нести, дабы к моменту заявления требований о возмещении вреда соответствующая доказательственная база не была утрачена.

«Арена-Сити»: «Окажем пострадавшей необходимую помощь в лечении и реабилитации»

Обстоятельства случившегося еще не установлены. Неизвестно, по чьей вине рухнул подвесной потолок. В администрации торгового-развлекательного центра «Арена-Сити» после случившегося заявили, что «готовы оказать пострадавшей девушке-продавцу всю необходимую помощь в реабилитации».

— Мы связались с пострадавшей и подтверждаем, что окажем ей необходимую помощь в лечении и реабилитации. Мы сожалеем о том, что человек оказался в подобной ситуации, и со своей стороны готовы сделать все от нас зависящее для восстановления здоровья пострадавшей, — прокомментировала администрация ТРЦ «Арена-Сити». — Нами будут также возмещены утраты поврежденного имущества, причиненные владельцам цветочного павильона вследствие произошедшего.