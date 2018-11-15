Судьи попросили прибавку – их перестали назначать на игры и не дают работать за рубежом 15.11.2018, 17:05

Петр Ивашков по центру

Сложная ситуация в белорусском баскетболе.

Перед сезоном-2018/19 судьи направили коллективное обращение в Белорусскую федерацию баскетбола с просьбой повысить оплату труда за игры национального первенства с обоснованием своей позиции, пишет by.tribuna.com.

Какого-то официального ответа на письмо не последовало, зато вскоре недовольных перестали назначать на матчи национальных турниров. Белорусских судей ФИБА, которые поддержали своих коллег, перестали назначать на международные игры – они якобы заняты во внутренних соревнованиях. Однако ирония заключается в том, что и белорусский чемпионат некоторым из них судить не дают.

О сложившейся ситуации журналистам рассказал Юрий Игнатьев – один из восьми белорусских рефери ФИБА.

Чего хотят судьи

– Только на моей памяти вопрос с оплатой тянется лет десять. Были некоторые увеличения при предыдущем председателе Республиканской коллегии судей (РКС), но все эти экономические кризисы… Оплата если и поднималась, то максимум на пять-десять процентов, что не соответствовало общим тенденциям в экономике. Этот вопрос [с повышением оплаты труда] ставился неоднократно, но мнение самих судей в этом вопросе никак не воспринималось. Сначала разговаривали с бывшим председателем РКС Владимиром Михайловичем [Василевским] – к этому человеку нет никаких претензий, он отстаивал позицию судей. Затем обращались в федерацию, но никакого диалога выстроить не удалось. В итоге национальные судьи написали официальное обращение, где высказали свою позицию (скан обращения 1, 2). Письмо – последняя стадия, крик души, ведь сейчас судьям экономически невыгодно работать на матчах национального первенства.

Перед стартом текущего сезона вознаграждение за игру в мужском и женском баскетболе сделали одинаковым, хотя требования ФИБА по сдаче нормативов разные. Сейчас оплата составляет 60 рублей за игру. В случае выезда доплачивают 50 рублей на транспортные расходы и проживание. Итоговая сумма – 110 рублей, а на руки и того меньше. По сравнению с прошлым годом она выросла, но незначительно. В своем обращении национальные судьи указали желаемую сумму в 150 рублей, при этом детально обосновали каждый рубль. Я сейчас говорю об играх в мужском чемпионате. Эту инициативу поддерживают и сами клубы, которые понимает, что без качественного судейства не будет и качественного баскетбола. Уверен, путем переговоров можно вывести сумму, которая устроит судейский корпус, федерацию и клубы.

Поймите, при самой большой загруженности рефери обслужит шесть матчей чемпионата в месяц, и то, это большая редкость. В нынешнем сезоне кардинально изменили систему проведения чемпионата, игр в результате стало намного меньше. Теперь распорядок дня рефери в день матча следующий: ранний подъем, дорога в зависимости от места проведения игры занимает от трех до восьми часов, затем непосредственно работа. В тот же день рефери отправляется домой. То есть порой фактическое время работы превышает 10 часов. Вы же сами понимаете, что на такие деньги вряд ли получится выжить. Поэтому большинство коллег совмещают судейство с основной работой.

Еще за свой счет мы покупаем экипировку, разве что майки и мастерки нам предоставляют. Добавьте сюда расходы на тренажерный зал, бассейн, ведь судьям просто необходимо поддерживать форму, сдавать спортивные нормативы как минимум два раза в год.

Плюс посещаем международные семинары за свои деньги. Хочется развиваться, повышать квалификацию, но откуда на это все брать средства? Какого-то минимального количества игр, которые должен обслужить судья, у нас нет. Фактически за сезон у тебя может и не быть матчей. По окончании каждой игры подписываем акт выполненных работ, согласно которому и получаем гонорар.

Наверное, не все понимают, но подготовка судьи для обслуживания игр мужского чемпионата занимает от пяти до восьми лет постоянной практики.

О санкциях в отношении судей

– [Председатель РКС] Василевский отстаивал нашу позицию. Вел переговоры с исполнительным директором-генеральным секретарем Белорусской федерации баскетбола Анастасией Марининой, пытался донести позицию судей. Пробовал найти контакт с исполкомом, рассказать о проблеме. Знаете, что произошло дальше, когда судьи не были готовы работать в таких условиях? Владимира Михайловича просто убрали с должности, а также заменили весь состав РКС, объяснив это тем, что прежнее руководство коллегии не смогло найти точек соприкосновения с судейским корпусом. Вместо Василевского пришел «свой» человек – Петр Ивашков – и стал вместо отстраненных привлекать менее квалифицированных судей к матчам национального первенства, напрочь позабыв о некоторых судьях. Одна из коллег, а точнее Лера Крищанович написала обращение на имя Анастасии Марининой. В письме снова был поднят вопрос о размере вознаграждения за работу на матчах национального первенства. Под ним подписались 19 национальных судей, кроме того семь из восьми судей ФИБА поддержали эту инициативу [скан письма 1, 2]. Дело в том, что судьи ФИБА не подписывают подобные документы, так как это может быть расценено как забастовка и повлечь за собой автоматическое отстранение от международных матчей. Хотя фактически нас и так отстранили, но никто даже предположить не мог такого развития событий.

Ответ федерации был примерно такого содержания: по вопросам судейства обращайтесь в РКС, никаких документов насчет вашего отстранения не поступало. Также нам сообщили о том, что у судей трудовой договор, поэтому и зарплата рассчитывается иначе [скан письма 1, 2]. Еще припомнили или, правильнее даже сказать, упрекнули судью в отказе от назначения на кубковый матч, но ведь Лера [Крищанович – судья первой категории] заранее уведомила федерацию о невозможности работать на этом матче в связи с поездкой заграницу. Судьи не отказывались от судейства в принципе как от профессии. Да, сейчас по-другому расставляют приоритеты. Если время матчей совпадет с основной работой – приходится жертвовать матчами. Но у всех на это есть обоснованные причины. Разве из-за одного матча можно выбрасывать человека из профессии? Правильно ли упрекать за это? Если ты не можешь отработать на матче из-за основной работы или находишься за границей – это что, не уважительная причина для отказа?

Тех, кто не побоялся выразить свое мнение, просто перестали назначать на игры, будто этих людей не существует. Зато сейчас все «тихо и спокойно», никто не возмущается новым председателем коллегии. Но проблема ведь не решена. Пробовали узнать у федерации, почему судей игнорируют – там ссылаются на председателя РКС. Председатель никак не аргументирует свои решения, не выходит на связь. Есть еще главный судья, но он кивает на председателя РКС и говорит о дисквалификации, отстранении на какой-то период времени, а дальше будет видно. Будет видно что? Когда мы попросим прощение? Так и это уже пробовали, но кому-то хочется жертв. Да и это хорошая возможность избавиться от конкурентов. А ведь у некоторых судей ФИБА попросту нет других источников дохода – и как кормить семью? Я уже не говорю про то, что нас лишают дальнейшей карьеры, которую мы строили долгие годы. И за что все это? Только потому, что судьи ФИБА выступили в поддержку национальных судей? Судьи международной категорией – самые опытные и квалифицированные в стране. Достоверность информации легко проверить: достаточно зайти на сайт [федерации баскетбола] и посмотреть судейские назначения в прошлых сезонах. Эти люди тащили весь чемпионат на себе, а сейчас просто отстранены за то, что посмели высказать свою позицию и не промолчали. Нам попросту не дают работать. Конечно, часть судей из этих 19 все-таки назначают на игры. Но для меня загадка, по какому принципу делят судейский корпус.

Кто судит теперь

– Судейская солидарность? Видимо, тех, кто не подписался, все устраивает. Не каждый готов отстаивать свою позицию до последнего. Наверное, развитие, повышение квалификации – далеко не основные цели, которые они [неподписавшиеся судьи] преследуют.

От тех, кто не подписался, слышал такие мнения: «А зачем с этой федерацией пытаться выяснять отношения, зачем в это ввязываться? Несколько лет ничего не менялось – что сейчас может измениться?» Наверное, это страх потерять хоть какой-то дополнительный заработок. В итоге работают не лучшие, а те, кто промолчал или испугался отстаивать свое мнение. Разве так должно быть? Больше скажу: из-за всей этой ситуации с игнорированием лучших судей стали допускать к работе в национальном первенстве тех, кто не присутствовал на республиканском семинаре. Согласно регламенту, это обязательное условие [для допуска к судейству]. В этом году к нам на семинар приезжал представитель ФИБА Даворин Накич, руководящий судейским департаментом в Европе. На протяжении двух дней он обучал судей нашего чемпионата последним изменениям в правилах и тенденциям в баскетболе.

Более того, из-за отстранений к судейству национального первенства допустили тех, кто не прошел тест по физической подготовке.

О недопуске к судейству в международных матчах

– Из-за всей этой ситуации нас перестали привлекать и к судейству международных матчей. Как я понимаю, национальная федерация обратилась в ФИБА и Единую лигу ВТБ с просьбой не назначать белорусских судей ФИБА на международные встречи из-за занятости в национальном первенстве. Но мы ведь пропускаем матчи чемпионата Беларуси! Это какой-то парадокс. Часть судей назначают на матчи ФИБА, а часть нет. Почему, если официально нет никаких отстранений или дисквалификаций? Не представляю, как в этом вопросе обойти РКС. Допустим, есть официальный орган, который говорит, что мы задействованы, а как показать или доказать ФИБА, что нас не задействуют? ФИБА не станет вмешиваться в дела федерации. Судьи пробовали обращаться в ФИБА – там посоветовали написать письмо о готовности работать на любых матчах чемпионата. Отправили его на имя Марининой, но судьба этого письма неизвестна.

В предыдущие сезоны наши судьи регулярно пользовались спросом в международных матчах. Редко можно было услышать какие-либо нарекания. Моей квалификации вполне достаточно, чтобы на высоком уровне обслуживать матчи ФИБА и Единой лиги ВТБ.

Разница в оплате матчей национального первенства и международных игр весьма существенная. Еще могу с уверенностью сказать: среди всех наших стран-соседей в нашем чемпионате самая низкая оплата труда, причем отличается она в разы.

О возможных инициаторах недопуска наших судей к международным матчам

– Предполагаю, заведует всем председатель РКС Петр Ивашков. Именно этот человек придумывает судьям наказания и пытается оказывать давление. Всего в Беларуси восемь судей категории ФИБА – Ивашков среди них. Может, не совсем верная трактовка, но если этот человек содействует отправлению писем в ФИБА и ВТБ с просьбой не ставить определенных судей на международные матчи, а сам работает на них – разве это не устранение конкурентов и не лоббирование собственных интересов? Шесть из восьми судей уже давно не получают назначений на международные матчи, а также были лишены уже ранее полученных назначений. Конечно, без согласия исполнительного директора-генерального секретаря БФБ Анастасии Марининой вряд ли письмо в ФИБА и Единую лигу ВТБ стало бы возможным.

О том, как выйти из ситуации

– Не придумали еще лучшего способа выхода из сложных ситуаций, чем диалог. Хотелось бы сесть за стол переговоров и найти компромисс. Никто из судей не отказывается обслуживать матчи, просто из-за всей этой ситуации произошла переоценка ценностей в пользу основной работы. Не понимаю, какую цель преследует федерация, оставляя за бортом лучших судей. Показать, что у нее [федерации] больше возможностей, больше власти? Как в федерации не понимают, что наносят таким образом вред всему баскетболу? Если квалификация рефери не соответствует уровню и статусу матча, страдают игроки и тренеры, пропадает зрелище. Почему в командах играют лучшие, а среди судей работают те, кто не высказывает свою позицию? У нас почти нет вариантов, как отстаивать свои права и решить эту проблему. Может, попробовать обратиться в Министерство спорта или в Национальный олимпийский комитет?.. Очень жаль, что нет механизма, с помощью которого можно было бы отстаивать позицию судей, защищать их от произвола. По идеи, этим должна заниматься РКС, а по факту все наоборот.

В конце концов, деньги – не основное, но было бы лукавством отрицать их значимость. Мы очень любим баскетбол. Хотим помочь развиваться любимому спорту. Готовы судить детские турниры, ОДМ, игры национальных сборных практически на голом энтузиазме. Дети – наше будущее, сборные – престиж страны. Хотелось бы развивать чемпионат, делать его привлекательнее для болельщиков, ведь судьи – это тоже часть зрелища. Правда, без диалога, сотрудничества и уважения достичь всего этого просто невозможно.

Как эту ситуацию видит федерация

– На сегодняшний день никаких проблем с судейством у нас нет, – говорит генеральный секретарь-исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина. – Работаем в штатном режиме. Никаких жалоб на работу судейского корпуса не поступало. Представители клубов всем довольны. Могу сказать, что сейчас приходят новые назначения на матчи ФИБА. Конечно, в приоритете остается национальное первенство и соревнования Детско-юношеской баскетбольной лиги. Такова политика у ФИБА, а не наша инициатива.

Как раз сегодня [во вторник] полностью экипировали судей: майки, штаны, мастерки, кроссовки.

Подписали все документы – скоро пройдет большой семинар. В РКС пришли новые люди, новый руководитель Петр Ивашков. Эти люди готовы и хотят работать. С нашей стороны стопроцентное доверие. Федерация видит системный подход в подготовке молодых арбитров. Что касается конкретно назначений на игры чемпионата – лучше все вопросы адресовать РКС. Коллегия проводит назначения, ведет статистику каждого из судейского корпуса.

Мы не допускаем к судейству людей без категории. Я, вы не можем отработать матч в качестве судьи. Судейскую категорию присваивает не федерация, а Министерство спорта. Поэтому имеет ли смысл говорить о том, что матчи обслуживают некомпетентные специалисты, которые не прошли семинар и не сдали тесты? В государстве четко выстроена система подготовки спортсменов, тренеров, судей. Абсолютно все специалисты, который допускаются к работе в нашей стране, имеют на это соответствующие полномочия. Для нас первоочередная задача обеспечить судей всем необходимым, и, как мне кажется, мы справляемся. По крайней мере, судьи всем довольны.

Что говорит председатель РКС Петр Ивашков о неназначений судей на матчи

– Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Все у нас нормально. Скажите, если я приду к вам на «Трибуну», мои тексты будут печатать? У вас есть хоть кто-то, чьи тексты обязаны печатать? Ваш главный редактор обязан какому-то журналисту? Вы сами ответили на все вопросы.