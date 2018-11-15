Бегство иностранных инвесторов ударило по крупнейшим корпорациям РФ 1 15.11.2018, 17:29

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иллюстрационное фото

Российским корпорациям захлопнули «окно» на рынок облигаций.

Бегство иностранных инвесторов с российского долгового рынка на опасениях санкций и падения рубля ударило не только по Минфину, но и по крупнейшим российским корпорациям, пишет finanz.ru.

Объемы размещений корпоративных облигаций на Московской бирже в 2018 году рухнули вдвое: за 9 месяцев компании нефинансового сектора привлели 650 млрд рублей против 1,26 трлн рублей год назад.

Фактически рынок находится в состоянии "заморозки", констатируют эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА".

Почти все бумаги представляют из себя рефинансирование старых долгов. Нового капитала удалось привлечь лишь на 100 млрд рублей (за январь-июнь) - в 7 раз меньше, чем в 2017 году.

Рост рынка корпоративных облигаций остановился, повторяя сценарий 2015 года, когда обрушение цен на нефть и первая волна санкций отправили российскую экономику в самую продолжительную рецессию с начала 21-го века.

"Конъюнктура внутреннего рынка облигаций существенно ухудшилась под влиянием как внешних, так и внутренних факторов", - пишут аналитики "Эксперт РА": апрельский раунд санкций не дал открыться традиционному "весеннему окну", когда размещения достигают пика.

Потенциал осеннего "окна" также может "остаться нереализованным": на рынок давят угроза новых санкций, в том числе на госдолг и валютные операции госбанков, повышение ставки ФРС США и, как следствие, массовые распродажи на рынках развивающихся стран.

"Девальвация рубля привела к повышению инфляционных ожиданий, которые также подогревают внутренние факторы: увеличение НДС с 2019 года, рост акцизов на топливо и налоговый маневр в нефтегазовом секторе", - говорится в обзоре.

Негативные настроения инвесторов подтверждает падение цен долговых бумаг: вслед за ОФЗ, обвалившимися на 10% с весны, доходности корпоративных бондов также подскочили.

Индекс IFX-Cdonds по эффективной доходности к погашению вырос с 8,02 до 8,72%.

Рынок готовится к ускорению инфляции - об этом свидетельствует тот факт, что корпоративные заемщики все активнее размещают бумаги с плавающей ставкой. В прошлом году их доля достигла 33%, хотя в 2014-м не превышала 16%.

Сказывается и политика ЦБ, продолжает "Эксперт РА": проводивший активную денежную накачку в 2015-16 гг, регулятор перешел к операциям по изъятию ликвидности. На 1 октября на депозитах в ЦБ банки держали 2,1 трлн рублей.

Выход нерезидентов из государственных бондов, к сожалению, похож на начало конца, комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович: "Это означает, что, скорее всего, в перспективе года о корпоративных займах можно забыть".

В условиях заморозки рынка нефинансовому сектору придется активнее полагаться на банковские кредиты. Это, однако, "может серьезно снизить прозрачность российского корпоративного сектора и повысить зависимость от поведения кредиторов в части предъявляемых залоговых требований, ковенант, рисков уступки долга недружественному контрагенту", предупреждает "Эксперт РА".