В октябре деньги белорусов утекали со всех видов депозитов 1 15.11.2018, 17:50

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Вклады в белорусских рублях упали на 5,3%.

Белорусские предприятия в октябре текущего года резко сократили срочные вклады в национальной валюте и нарастили валютные депозиты. Об этом свидетельствуют данные статотчетности Нацбанка, сообщает spektr.by.

По данным финансового ведомства, срочные депозиты в белорусских рублях на 1 ноября составили 6,84 млрд рублей, они увеличились за десять месяцев с начала года на 7,2%.

В октябре вклады в нацвалюте упали на 5,3%, при том, что в сентябре был отмечен их рост на 1,9%. На долю физлиц приходится 3,9 млрд рублей. Сначала года зафиксирован рост вкладов на 16,6%.

Вклады предприятий составили 2,95 млрд рублей, с начала года отмечено снижение на 3,1%, а в октябре снижение зафиксировано на 11,9%.

Сокращение срочных депозитов предприятий и текущих счетов населения в нацвалюте стало причиной уменьшения широкой денежной массы в целом.