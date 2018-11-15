Видеофакт: В Гомеле коммунальники косят снег 8 15.11.2018, 18:00

2,186

Эти немного напоминает некий фантастический фильм.

Настойчивое стремление наших коммунальников выкашивать любую растительность, едва она подросла, давно уже стало притчей во языцах. Но трава давно уже не растет — а косить все равно продолжают, пишет gomel.today.

14 ноября в Гомеле пошел густой снег. Аварийная ситуация на проезжей части и просто скользкие тротуары, очевидно, заставляли принять срочные меры по их расчистке. Но часть сил городских служб и в снегопад была занята привычным делом — выкосом травы. Проведение этих работ в районе Ледового дворца и гаражного кооператива № 19 было снято гомельчанином на мобильный телефон. Эти кадры немного напоминают некий фантастический фильм. Впрочем, о целесообразности такого благоустройства каждый волен судить сам. Единственное, что деньги при этом расходуются общие, бюджетные.

Что касается проведения работ по выкосу травы летом, то они, безусловно, необходимы. Но должны вестись разумно, в щадящем для зеленого покрытия режиме. Многие же гомельчане обратили внимание, что трава выкашивается слишком часто, до самого грунта. В сильную летнюю жару, которая стала обычным явлением для нашего региона. Это ведет к повреждению корневой системы. Результатом становится высыхание остатков травяного покрова, а затем — и эрозия почвы. Погибают и насекомые, и другие обитатели поверхностного слоя грунта, нарушается водный и воздушный обмен.

Можно только предполагать, какие «экономические» соображения заставляют с завидным упорством проводить подобные работы в любой сезон и в любую погоду.