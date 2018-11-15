Путин отказался верить в падение цен на нефть 1 15.11.2018, 18:46

«Она может пойти и наверх», - поделился надеждами президент РФ.

Цены на нефть, рухнувшие на 20 долларов, или 23% в течение пяти недель, могут пойти наверх. Об этом, как сообщает "Интерфакс", в четверг на пресс-конференции в Сингапуре заявил президент России Владимир Путин.

Ситуация на мировом нефтяном рынке, от которого зависит две трети экспортных доходов российской экономики, связана с действиями США и, по словам Путина, обсуждалась в Париже в ходе беседы с Дональдом Трампом.

"За последние полтора года США нарастили значительно добычу нефти. Это сказывается на потреблении внутри США, так как это значит, что они меньше закупают за границей. Это отражается на всем нефтяном рынке", - объяснил Путин.

Сегодняшняя цена - 66 долларов за баррель Brent против 86 в начале октябре - "не очень стабильная", заявил президент РФ.

"Думаю, она может пойти наверх", - сказал Путин, уточнив, что это "связано со многими факторами".

Главный из них, по мнению президента РФ, - это падение рентабельности сланцевой добычи в США.

Американские сланцевики "сильно зависят от цены", сказал Путин: "Как только цена падает, вот сейчас она немножко упала, так и рентабельность сланцевой нефти тоже начинает падать. Это все взаимосвязано. Нужна оптимальная цена и для производителей, и потребителей нефти". Россию устраивает цена в 70 долларов за баррель, подчеркнул президент, добавив, что расходы бюджета подсчитаны с нефтью по 40 долларов.

Хотя страны ОПЕК, напуганные обвалом нефтяных цен, обсуждают возможность снова сократить добычу, Россия, по словам Путина, считает преждевременным говорить о таких решениях.

"По поводу того, что нужно ограничивать ли, не нужно, пока ничего не буду говорить. Здесь нужно быть очень аккуратным - каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета", - сказал он.

"Но то, что нужно сотрудничать - это очевидно, и мы будем сотрудничать. Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке", - добавил Путин.

Напомним, по данным Reuters страны ОПЕК рассматривают возможность сократить добычу еще на 1,4 млн баррелей в сутки с 2019 года. Настолько, по оценке картеля, упадет спрос на его нефть из-за резкого роста добычи в США, который составит 2 млн баррелей в сутки по итогам текущего года и 1,5 млн баррелей - в следующем.

Мировой спрос на нефть тем временем вырастет лишь на 1,5 млн баррелей в 2018-м году и 1,3 млн - в 2019-м.