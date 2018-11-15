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Люксембург - Беларусь: букмекеры отдают команде Криушенко небольшое предпочтение

  • 15.11.2018, 18:50

Матч Люксембург – Беларусь состоится сегодня в 22.45 по минскому времени.

Сегодня во 5-м туре Лиги наций сборная Беларуси сборная Беларуси играет на выезде с национальной командой Люксембурга, передает football.by.

Букмекеры считают фаворитами команду Криушенко.

bwin: 2.80 (победа Люксембурга) - 3.10 (ничья) - 2.55 (победа Беларуси);

William Hill: 2.80 (победа Люксембурга) - 3.10 (ничья) - 2.45 (победа Беларуси);

Maxline: 3.00 (победа Люксембурга) - 3.25 (ничья) - 2.60 (победа Беларуси).

bet365: 2.91 (победа Люксембурга) - 3.00 (ничья) - 2.69 (победа Беларуси);


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