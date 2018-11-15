Польша призвала Чехию отказаться от «Северного потока – 2» 15.11.2018, 18:56

Фото: Sergey Guneev

Варшава считает, что этот газопровод несет вред безопасности Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на состоявшихся в четверг в Праге чешско-польских межправительственных консультациях старался убедить Кабинет министров Чехии в опасности реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2" для Евросоюза. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой чешского правительства Андреем Бабишем, передает segodnya.ua.

"Для нас очень важно наше сотрудничество (с Чехией) в области энергетической безопасности. В этом контексте я представил нашу позицию по "Северному потоку – 2". Я говорил о необходимости отказаться от строительства этого газопровода. Я сказал (на межправительственных консультациях) о вреде этого проекта для безопасности Европы", - подчеркнул Моравецкий.

Чешско-польские межправительственные консультации, в форме совместного заседания кабинетов министров обеих республик, проводятся на периодической основе. Они прошли уже в пятый раз. Предыдущая встреча состоялась в апреле 2016 года в Варшаве.

Ранее министр энергетики США Рик Перри во время визита в Прагу рекомендовал Чехии провести диверсификацию путей и источников поставки энергоресурсов, а также активно привлекать американскую компанию Westinghouse к развитию национальной атомной энергетики.