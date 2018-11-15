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Белорусов подозревают в краже двух чемоданов с золотом у турецких бизнесменов

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  • 15.11.2018, 19:07
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Обокрали турецких бизнесменов в Кракове.

Бизнесмены из Турции участвовали в ювелирной выставке. Четыре неизвестные в масках избили мужчин, вырвали у них из рук два чемодана с золотыми украшениями и скрылись на двух автомобилях, передает «Белсат».

Первый автомобиль сожгли, второй полиция нашла через несколько часов после нападения.

Сейчас полиция выясняет, где преступники начали следить за своими жертвами и на чем передвигались после того, как бросили второе авто.

Известно, что два месяца назад эти автомобили приобрели граждане Беларуси. Полиция проводит проверку.


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