Офицер, ненужный России, уже восьмой месяц сидит за решеткой в Беларуси 1 15.11.2018, 19:55

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Сергей Гапон

Сергей Гапон с апреля не может выйти на свободу из Воложинского изолятора только из-за того, что у него нет при себе паспорта.

Сергей Гапон, военнослужащий в отставке, гражданин России, с апреля не может выйти на свободу из Воложинского изолятора только из-за того, что у него нет при себе паспорта.

Сергею Гапону 42 года. Он потомственный военный: отец был военным медиком, дед воевал во Вторую Мировую. Сам родился в Гродно, после жил и учился в Лиде. Сергей выбрал военную карьеру, поехал в Сибирь, где в 2014-м вышел в отставку – по состоянию здоровья. Его историю «Белсату» рассказал Андрей Боровский – старый друг и однокурсник из техникума.

Андрей Боровский, друг Сергея

Фото: Василий Молчанов

Как он оказался в Воложине? Сергей ежегодно приезжал в Беларусь: в Лиду – к матери (отец умер) и в Воложин – к родственникам по бывшей жене, с которой сохранились хорошие отношения. Именно в Воложине в апреле его и задержали. Гапон оказался в изоляторе, где находится и до сих пор.

«Замок» Кафки: «Человек есть, но его нет…»

«Могли задержать за какую-то мелочь, – рассказывает друг Андрей. – Если бы был криминал – все было бы иначе. Задержали, а у него при себе нет паспорта – как я понимаю, украли накануне и паспорт, и телефон. Были только ксерокопии документов, но этого оказалось недостаточно. 15 суток прошло, месяц прошел, два. Человек есть, но его фактически нет!..»

Страница украденного у Сергея паспорта РФ

Фото: Василий Молчанов

Дальнейшая история напоминает «Замок» Кафки, не иначе. Первой в Воложин приехала мать Сергея с оригиналом свидетельства о рождении – этого оказалось недостаточно. Мать приезжала после не раз, привозя вещи и пищевые передачи, но даже встретиться с сыном ей не дали, так как, мол, условия ИВС (изолятор временного содержания) не предусматривают комнат для свидания.

Так почему не выпускают? Миграционная служба Воложина мотивирует это тем, что пока личность не подтверждена – то и выпустить не могут. Единственный вариант – чтобы гражданство подтвердила российская сторона. Но после обращения в Посольство РФ пришел ответ за подписью атташе: «Гапон Сергей Александрович не является гражданином Российской Федерации».

Фрагмент ответа матери Сергея из Посольства РФ: «гражданином не является»

Фото: Василий Молчанов

«Служил, пенсию получал, но факта получения паспорта – нет!»

Отец Сергея – русский, мать – белоруска. Сам Сергей принял гражданство России во время обучения в военном вузе в Москве – был момент присяги. Когда Андрей Боровский начал переписку с военным городком в России, где Сергей служил и получал военное удостоверение, ему подтвердили, мол, да – был такой, служил. Присылали оттуда сведения и в миграционное управление в России, но не помогло.

«Допускаю, что мог быть момент со временными вкладышами в паспорта СССР, – рассуждает Андрей. – Их раздавали направо и налево в 90-е для получения в дальнейшем полноценного паспорта. Поэтому, возможно, в каких-то списках и базах напрямую нет факта получения Сергеем паспорта РФ позже. Так и вышло: служил, пенсию получал, а факта получения паспорта – нет».

Свидетельство о рождении Сергея Гапона: Гродно, БССР, 1976 год

Фото: Василий Молчанов

Сама же «адская» процедура выглядит следующим образом. Чтобы подтвердить личность иностранного гражданина, Воложинский РОВД обращается в Управление миграции, оттуда – в Посольство РФ, а те пишут на российскую сторону… Путь назад тот же. То есть даже прямой ответ из какого-нибудь Барнаула сюда прийти напрямую не может – только по цепочке.

Депортация? «Ищите страну, которая примет …»

Логично напрашивается вариант депортации. Все лучше, чем сидеть в неволе, хотя в этом случае Сергея могут лишить права посещать Беларусь на определенное время.

По словам Андрея, даже сотрудники Воложинского РОВД не против. Но если российская сторона не подтверждает гражданство – человека и депортировать некуда. В ответах посольства так и написано: «… ищите страну, которая примет». Так Россия фактически отказалась от своего гражданина!

Фрагмент ответа матери Сергея из Посольства РФ: «гражданином не является»

Фото: Василий Молчанов

«Было ощущение, что никто ничего не хочет делать, – разводит руками Андрей. – Куда я уже только не писал. Из Генпрокуратуры и МВД перебросили в их же структуры в Воложине. А оттуда ответы, как под копирку, мол, задержан, так как личность не подтверждена, а я ему не родственник и не представитель – поэтому ничего объяснять не обязан…»

Письма от Сергея Гапона из изолятора в Воложине

Фото: Василий Молчанов

«Сергей не верил, что это сумасшествие может затянуться»

Адвоката, по словам Андрея, не брали по ряду причин. Во-первых, сотрудники РОВД и Миграционной службы «кормили завтраками»: вот придет подтверждение из России, вот-вот, зачем адвокат? Во-вторых, как оказалось, адвокаты, специализирующиеся на миграционных вопросах, есть в Минске, но стоят немало: стартовая цена от 1000 долларов.

«Лично адвокаты говорили, что дело простое, от двух недель до месяца – и все, – продолжает Андрей. – Но где взять деньги? Да, у Сергея должна далее начисляться пенсия, но он же не имеет к ней доступа. Да и сам он не хотел, потому что не верил, что это сумасшествие может затянуться, ждал положительного ответа из России… Сейчас только в начале месяца написал заявление на помощь адвоката».

Фото Сергея во время жизни и службы в России

Фото: Василий Молчанов

«Красный Крест» и Миграционная служба с «глухим телефоном»

Андрей также напоминает, что Сергей Гапон имеет ряд хронических заболеваний. По этой причине сотрудники РОВД в Воложине даже вызывали представителей «Красного Креста», чтобы те подтвердили, что состояние не критическое, а также подбросили кое-что из вещей и медикаментов.

«Те сотрудники «Красного Креста» даже телефон ему давали позвонить в Россию, – возмущается Андрей. – В какую-то структуру по этому всему делу. Ведь, как оказалось, Миграционная служба наша «имеет ограниченные возможности для иностранных звонков». Так что же это за миграционная служба? Даже не смешно уже».

Фото Сергея во время жизни и службы в России

Фото: Василий Молчанов

«Ничего страшного, бывало, что и по году сидели …»

Юридически Сергей Гапон может отказаться от российского гражданства и пригласить белорусское: он здесь родился, здесь живет его мать – для воссоединения семьи, например. Но тут момент с российской пенсией – будет ли он получать ее в дальнейшем? К тому же, для начала он все равно получит документ лица без гражданства.

В случае же, если просить заново российское гражданство – получается еще интереснее. Как поясняют в Посольстве России, для этого нужно прийти в само посольство, имея двух свидетелей, а паспорт получить через две недели… Разумеется, за паспортом сходить на две недели никто никого не выпустит.

Военный билет Сергея Гапона

Фото: Василий Молчанов

Еще в российском Посольстве Андрею доказали, что подобные случаи отнюдь не единичны. Звучала даже фраза: «Ну, ничего страшного, бывало что и по году у нас сидели …» То есть, несмотря на бесчисленное количество договоров между Беларусью и Россией, простого и понятного алгоритма для таких ситуаций до сих пор нет. А в результате страдают обычные люди.