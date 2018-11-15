17-летний белорус — кандидат на попадание в НХЛ в первом раунде драфта-2019 15.11.2018, 21:00

Владислав Колячонок

Владислав Колячонок получил повышение в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ до категории «А».

Белорусский 17-летний защитник клуба "Флинт Файрбердс" из лиги Онтарио Владислав Колячонок получил повышение в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ до категории "А". Данное обстоятельство будет учитываться во время просмотра молодежи в ноябре, передает pressball.by.

Игроки с рейтингом "А" считаются потенциальными кандидатами на попадание в НХЛ в первом раунде драфта-2019.

Он пропустил какое-то время из-за оформления американской визы, но ему не потребовалось длительной раскачки для адаптации к стилю игры в Северной Америке, — сказал Дэн Марр, директор NHL Central Scouting. — У него высокий уровень интеллекта с шайбой или без нее, он делает неплохие обманные движения.

Отметим, что рейтинг "С" (возможный выбор в 5-6-м раундах) получили белорусы Владимир Алистров и Алексей Протас.