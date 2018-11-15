Министр кибербезопасности Японии: Я никогда не использовал компьютер 15.11.2018, 21:24

Ёситака Сакурада

Ёситака Сакурада уверен, что справляется со своей работой.

Отвечающий за кибербезопасность японский министр Ёситака Сакурада признался, что никогда не пользовался компьютерами.

Об этом он рассказал в среду в ходе встречи с депутатами японского парламента, сообщает svoboda.org со ссылкой на Kyodo News.

Отвечая на вопрос независимого депутата, Сукарада заявил, что с 25 лет он только выдаёт инструкции своим помощникам и секретарям.

“Я никогда в своей жизни не использовал компьютер”, — сказал 68-летний министр.

Другой депутат спросил Сакураду, используются ли на японских атомных электростанциях USB-накопители. Министр не смог ответить на этот вопрос, заявив, что не него способны ответить “специалисты”, рассказывает Gizmondo со ссылкой на японский телеканал FNN Prime.

Заявление чиновника вызвало критику из-за его должности, пишет Kyodo News. The Guardian отмечает, что Сакурада — заместитель руководителя управления японского правительства по киберстратегии и министр по проведению Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Он занял свою должность в прошлом месяце после переизбрания премьер-министра Синдзо Абэ главой правящей в Японии Либерально-демократической партией.

Сам чиновник уверен, что справляется со своей работой.