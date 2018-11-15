США и Польша обсудили перспективы создания «Форта Трамп» 15.11.2018, 22:21

Варшава готова выделить до $2 миллиардов на строительство базы для сдерживания российской агрессии.

Обсуждение вопроса о создании крупной американской военной базы в Польше продолжилось в среду, когда руководители оборонных ведомств двух стран встретились в Пентагоне, чтобы проанализировать предложение Варшавы разместить у себя американскую бронетанковую дивизию, пишет «Голос Америки».

«Мы прорабатываем детали предложения, думаем над тем, как лучше всего поддержать единство и безопасность альянса и укрепить двусторонние отношения», – заявил министр обороны США Джим Мэттис перед началом переговоров со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.

Польша готова выделить до двух миллиардов долларов на создание объекта, где могут на постоянной основе размещаться военные и их семьи.

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к этой идее, назвав предложение «очень важным вкладом». Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу «Форт Трамп».

США изучают возможные варианты, но пока Мэттис не выражал публично свою поддержку или неприятие проекта.

Однако он выступил с обнадеживающим заявлением.

«У США, безусловно, есть военное присутствие в Польше, – сказал Мэттис. – Мы также видим американские, канадские, немецкие, британские, войска, а также Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и укрепляем эти... государства войсками многих стран НАТО, которые вместе служат сдерживающим фактором на территории от стран Балтии и вплоть до Польши».

Ожидается, что в ближайшие месяцы пройдут дополнительные переговоры.

После встречи с Мэттисом Блащак сказал, что предложение Варшавы о постоянном присутствии армии США в Польше «было хорошо воспринято».

Мэттис был столь же оптимистичен.

«Мы в Североатлантическом альянсе видим в НАТО краеугольный камень защиты Европы в сфере безопасности, и мы полностью поддерживаем страны, которые берут на себя дополнительную ношу», – заявил глава Пентагона.

«Я хотел бы указать на Польшу, как на образец для подражания, как на пример того, что могут сделать демократические страны, когда мы пытаемся разделить бремя ответственности за защиту демократии в мире. Благодаря этому мы станем свидетелями укрепления альянса, и Польша будет в первых рядах этого. Мы в этом уверены и будем рядом с ними», – добавил он.

«Это была лишь вторая встреча рабочей группы. Потребуется еще много встреч», – сказал Блащак польским СМИ.

Польские власти видят в постоянном военном присутствии США более мощный фактор сдерживания российской агрессии, чем постоянное присутствие войск НАТО на ротационной основе.

С 2014 года США и НАТО усилили свое военное присутствие в Польше.

У США есть командный штаб в Познани, танковая бригада, дислоцированная на нескольких аванпостах и действующая на ротационной основе, а также дополнительный контингент из тысячи военнослужащих, развернутый вблизи границы Польши с российской Калининградской областью.

Варшава хотела бы иметь больше американских войск на востоке страны, в то время как Вашингтон предпочел бы дислокацию в центральной части Польши.

Блащак заявил во вторник, что Пентагон подготовит официальные выводы по этому вопросу к марту следующего года.

У аналитиков нет единого мнения по поводу преимуществ базирования американских войск в Польше.

Сторонники говорят, что это приблизит американских военных к потенциальным очагам напряженности и, возможно, удержит Москву от искушения испытать решимость НАТО.

Другие говорят, что в случае конфликта с Россией, войска на базе вблизи российской границы станут легкими мишенями для российского оружия большой дальности. Создание армейского гарнизона в Польше также несет с собой опасность крупной эскалации конфликта с Россией.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе предупредил, что разрешит Москве увеличить российское присутствие в его стране, если Польша реализует свои планы по созданию американской базы.