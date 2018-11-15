Владимир Крикунов: Слышал, что в ФХБ всем управляет Бережков, а Савилов находится при нем 15.11.2018, 22:31

Владимир Крикунов

Фото: kazan.ru

Заслуженный тренер Беларуси поделился информацией о руководстве Федерации хоккея.

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал о новом главе ФХБ.

- Нынче федерацию возглавляет Геннадий Савилов…

- Он играл у меня, еще молодой парень... Но я слышал, что реально там всем управляет Бережков, а Савилов как бы находится при нем. Не знаю, правда это или нет, но если да... Что это за глава федерации, который потерял бразды правления? Если ты председатель, так будь им! А Бережков — инициативный парень, но он журналист. Одно дело писать в газету, наезжать на всех. Другое — делать дело.