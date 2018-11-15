Ксендз Вячеслав Борок: У христианина нет ничего общего с безбожными взглядами БРСМ 15.11.2018, 22:48

Вячеслав Борок

Фото: Facebook

Невозможно построить хорошее здание на гнилых фундаментах.

Официальный интернет-портал Католической Церкви в Беларуси поместил ответ священника на вопрос «Может ли христианин вступить в БРСМ?» В публикации ксендз Андрей Радевич обращает внимание на то, что в уставе этой проправительственной организации написано, что БРСМ является наследником Ленинского коммунистического союза молодежи – комсомола, построенного на антирелигиозных принципах. При этом каждый комсомолец, как известно, обязан решительно бороться в том числе с религиозными предрассудками. Соответственно верующий вступать в такую организацию не должен, резюмирует священник.

Ксендз Вячеслав Борок считает, что поделившись мнением Радевича, католическая церковь тем самым поддерживает это высказывание, передает «Белсат».

«Ничего плохого ксендз не сказал. Лаконично и мудро объяснил учение католической церкви… Но дело в том, что мы пытаемся строить наше будущее на этих гнилых фундаментах, непонятных фундаментах. Ничего хорошего в этом не будет. Если ты католик и христианин, твои взгляды не могут совпадать с безбожными взглядами БРСМ».