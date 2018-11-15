Анекдот, да и только! 4 Анна Плотникова, «Голос Америки»

15.11.2018, 23:13

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В Санкт-Петербурге суд рассматривает дело о перепосте анекдота о выборах и карикатуру на «ватников».

Нелояльные к действующей российской власти высказывания могут стать поводом для уголовного преследования.

В поселке Таежный Красноярского края школьная учительница пригрозила старшеклассникам встречей с телохранителями президента РФ. Поводом стала надпись: «Путин – вор», сделанная одним из учеников мелом на грифельной доске. По словам учительницы, за подобную надпись «в советское время был бы расстрел».

В Санкт-Петербурге за участие в акции «Бессрочный протест» и за информацию о ней в социальных сетях отчислили из школы девятиклассника Дмитрия Ведерникова.

А в четверг, 15 ноября, в Невском районном суде Санкт-Петербурга продолжилось заседание по делу инвалида второй группы Эдуарда Никитина, которому инкриминируется 282-я статья Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Эдуард просто попал по разнарядке»

Поводом для возбуждения против Никитина уголовного дела стала публикация им в 2015 году на своей странице в одной из соцсетей карикатуры с сатирическим персонажем, известным как «ватник». Подпись под картинкой гласила «хороший ватник – холодный ватник».Тогда же Эдуард Никитин перепостил анекдот, который ставит под сомнение целесообразность выборов в современной России.

Эксперты Главного следственного управления СК провели (как отмечено в деле) «качественный анализ» странички Никитина и сделали вывод, что анекдот, о котором идет речь «содержит в завуалированной форме недоверие к кому-либо из избранных путем голосования… в возможности осуществления позитивных изменений в стране». При этом из текста анекдота никак не явствует, что речь идет о России. А подпись под карикатурой на «ватника» по мнению авторов экспертизы из Следственного комитета, содержит «пожелание смерти русскому народу».

Эдуард Никитин является активистом движения «Солидарность» и участником многих протестных акций в Санкт-Петербурге. Поэтому, по мнению тех, кто приходит поддержать его в Невском райсуде, процесс по его делу носит явно выраженный политический характер.

Так, соратница Никитина по движению «Солидарность» Ольга Смирнова полагает: «По-моему, Эдуард просто попал по “разнарядке”, которую получают соответствующие органы. Сюда попадают и вполне лояльные власти люди, которые просто неосторожно пошутили, и люди с вполне сложившимися убеждениями, как Эдуард. То есть, люди социально активные, твердо и мужественно сопротивляющиеся», – подчеркивает она.

Возмутительным фактом в отношении Никитина Ольга Смирнова называет перлюстрацию его электронной переписки, начавшуюся осенью 2015 года, то есть вскоре после публикации на странице в соцсетях анекдота про выборы и карикатуры на «ватников».

«Конечно, было очень “приятно” осознать, что и моя переписка с Эдуардом была прочтена посторонними. Более того, вся корреспонденция, которую он получал по линии “Солидарности”, читалась нашими “компетентными органами”, которые должны были бы обеспечивать нашу безопасность, но, в сущности, сами являются главной опасностью, существующей в нашей стране», – рассказывает гражданская активистка.

Сам Эдуард Никитин перед началом очередного судебного заседания сказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что он чувствует поддержку своих политических единомышленников. «Они помогли мне найти адвоката, да и вообще приходят сюда, чтобы проконтролировать ситуацию в суде», – отметил он. И добавил, что не сомневается в том, что причиной уголовного преследования стали его политические взгляды.

«Правосудие в России – дело непредсказуемое»

Судебные заседания по делу Никитина проходят в закрытом режиме. В четверг в зал Невского районного суда не пустили даже сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что соответствующее ходатайство подал адвокат Максим Камакин.

Адвоката, самого обвиняемого, его законного представителя и привлеченного защитой специалиста запустили в зал заседаний с полуторачасовым опозданием – суд задержал рассмотрение назначенного часом ранее дела по 105-й статье УК РФ (убийство).

Когда же участники процесса по делу Никитина вышли из зала, их обступили корреспонденты зарубежных изданий и гражданские активисты. Максим Камакин рассказал, что суд заслушал выступление приглашенного защитой специалиста Дмитрия Дубровского. «Он прояснил, что заключения экспертов из Главного следственного управления в данном случае были проведены с грубейшими нарушениями законодательства, что существуют ошибки в логике, указал на ненаучность исследования. И обратил внимание суда на то, что данная экспертиза не может быть применена в качестве доказательства вины», – рассказал Камакин.

Адвокат добавил, что он заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, так как в деле отсутствует оценка правовых последствий рассматриваемого инцидента. При этом защита Никитина ссылается на пленум Верховного суда РФ, который в сентябре этого года указал на обязательность проверки значимости последствий дел, подпадающих под 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации.

Особую остроту рассматриваемому делу добавило и принятие в первом нижней палатой российского парламента поправок к первой части 282-й статьи УК РФ. В случае прохождения поправок во всех трех чтениях и подписания их президентом России, статья может быть декриминализована. Причем, как подчеркнул в четверг председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятые поправки будут иметь обратную силу.

Максим Камакин отказался давать прогноз относительно исхода «дела Никитина», с грустной усмешкой заметив, что «правосудие в России – дело непредсказуемое».

Между тем, следующее заседание по данному делу назначено на 6 декабря. Тогда суд решит, удовлетворять ли ходатайство защиты о возврате дела прокурору, или продолжить рассмотрение по существу.

Анна Плотникова, «Голос Америки»