Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Германии 16.11.2018, 8:05

Фото: официальный твиттер сборной Германии по футболу

Все три гола немцы забили до перерыва.

Товарищеский матч между сборными России и Германии завершился крупной победой немцев со счетом 3:0. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Судил игру швейцарский арбитр Сандо Шерер, сообщает РБК.

Ворота сборной России защищал голкипер «Зенита» Андрей Лунев. Также с первых минут на поле появился натурализованный бразилец Ари, дебютировавший в составе национальной команды. С капитанской повязкой в стартовом составе вышел его партнер по «Краснодару» Юрий Газинский.

Перед матчем с Германией сборная России из-за травм потеряла шесть футболистов. На поле не смогли выйти защитники Марио Фернандес и Сергей Петров, хавбеки Денис Черышев, Александр Головин и Ильзат Ахметов, впервые вызванный в сборную, а также капитан команды нападающий Артем Дзюба. Вместо них были вызваны Павел Могилевец, Владислав Игнатьев и Ари.

Немцы вышли вперед уже на восьмой минуте. Сборная России провалились в обороне, Тило Керер получил мяч, обыграл Константина Рауша и выполнил заброс на правый край штрафной. Серж Гнабри вырвался на свободное пространство и прострелил вдоль ворот. Лерой Сане беспрепятственно поразил ворота, пробив мимо Лунева.

На 25-й минуте россияне пропустили второй гол. Йозуа Киммих подал с углового с правого фланга, Антонио Рюдигер выше всех выпрыгнул в штрафной и головой выполнил скидку на линию вратарской. Никлас Зюле принял мяч, успел его обработать и правой ногой отправить в притирку со штангой.

На 41-й минуте счет в матче стал крупным. Кай Хаверц получил мяч в центре поля, оттеснил Газинского, и выполнил точную разрезающую передачу к линии штрафной. Гнабри опередил Романа Нойштедтера и мощным ударом перекинул Лунева.

Во втором тайме россияне выровняли игру, а на 49-й минуте упустили свой самый опасный момент в матче. Далер Кузяев на левом фланге отобрал мяч у Киммиха и сделал точную передачу в штрафную. Алексей Ионов на замахе убрал Рюдигера, пробив с близкого расстояния. Мяч пролетел рядом со штангой ворот Мануэля Нойера.