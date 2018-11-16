Бунт в агрогородке: «Властям нужно с большим уважением к нам относится!» 16.11.2018, 8:14

Иллюстрационное фото onliner.by

Жители Язно потребовали оставить отделение банка, а власти посоветовали «закрыть рты».

Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! А что делать, если кассы нет? В агрогородке Язно, который находится в Миорском районе Витебской области, до конца года ликвидируют отделение «Беларусбанка». Мол, нецелесообразно и нерентабельно. Как нерентабельно построить в Язно и большой магазин… даже аптеку местным жителям пришлось защищать, сообщает «Белсат».

«Скоро это будет не как когда-то большая хорошая деревня, которая потом стала агрогородком, а будет агродача. Люди выедут». Не выехало из Язно еще около семисот человек. Отдельный филиал «Беларусбанка», который жители Язно по старой памяти называют сберегательной кассой, в таком городке – нецелесообразен. Что же целесообразно?

«Обращаться в отделение «Белпочты». Там будут деньги – можно будет снять деньги. Остальное – нерентабельно», – объясняет местная жительница Елена Ершевич.

Абсолютное большинство местных – пожилые люди. Пенсию им будут развозить, как когда-то, почтальоны. А другие финансовые операции советуют совершать через так называемый инфокиоск «Беларусбанка».

«Мы вам поставим инфокиоск, который нам не нужен, – пока все пенсионеры обучаться им пользоваться, это им будет проблема и целое горе. Нужно нашим властям с большим уважением к нам относится», – возмущается местный житель Иван Козельский.

В начале двухтысячных в Язно жило немного меньше тысячи человек. Агрогородок вымирает. Молодежь уезжает, и, возможно, власти правы – нечего за деревню и бороться?

«С исчезновением любого социального объекта в деревне начинает еще быстрее замирать жизнь. Но эта история – она какая-то странная, так как деревня еще не зачислена в неперспективные. Но, по-видимому, интересы денежного учреждения – они на первом плане», – объясняет шеф-редактор Agrolive.by Инна Гармель.

А сколько же местным жителям обещали – особенно в этом году, в Год малой родины, – что это их интересы будут первыми. Люди пытались достучаться сначала до районных властей, затем до администрации Лукашенко.

«Наше письмо не дошло в администрацию Лукашенко, прислали районную комиссию во главе с зампредседателя, которая для нас ничего абсолютно не решила. Мы не довольны нашей местной властью», – говорит местный житель Иван Козельский.

Оказалось, что местным руководством недовольны и выше по вертикали власти.

«Нашу власть вызвали в райком и сказали: закрой своим бабам рты! Ну разве так можно с населением?!»– говорит местная жительница Ева Островская.

Председатель местного сельсовета с этим настоятельным советом ничего не сделала. Но и от нашей камеры убегает, объясняя: вы же сами все понимаете.

«Вы же знаете: невыгодно содержать, повсюду сокращения. Нам сказали: невыгодно содержать в населенных пунктах. Насколько знаю, в Миорах сократили целый этаж и также много сократили», – объясняет председатель Язеньского сельсовета Валентина Федькович.

Программа возрождения села с 2005 года успела охватить почти полторы тысячи деревень. Ведь агрогородок по закону – это не пустое слово. Это полный набор инфраструктуры и объектов по образцу городских.

«Государство пообещало, что это агрогородок, а значит, он имеет будущее. А значит, государство должно позаботиться, чтобы будущее было», – говорит Инна Гармель.

Казалось бы, никому не нужный и нерентабельный филиал, а зайдешь посреди рабочего дня – очереди людей. Уже когда журналисты уехали из Язно, к нашим собеседникам пожаловала милиция. Выяснилось, что камера и микрофон «Белсата» мешали работе якобы нерентабельной и нецелесообразной сберегательной кассы.