Украина арестовала 15 кораблей, которые заходили в порты Крыма 3 16.11.2018, 8:22

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Иллюстрационное фото Marine Traffic

Значительная часть из них – российские суда.

Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. Об этом 15 ноября в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Если суда попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложены аресты или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", – сказал Слободян.

Он добавил, что в порты аннексированного Крыма заходило более 940 иностранных судов, значительная часть из них – российские суда, которые обслуживают закрытые порты Крыма.

"Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти", – добавил он.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты полуострова.

Заход иностранных судов в порты Крыма является нарушением международного права, а также законодательства Украины.