Игорь Криушенко: Хочется, чтобы Глеб играл как можно дольше 2 16.11.2018, 8:26

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал победу над Люксембургом.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после победы над командой Люксембурга (2:0) подвел итоги встречи и рассказал, насколько доволен игрой Александра Глеба, сообщает «Прессбол».

— Хочу в первую очередь поздравить ребят с этой победой. А также всех наших болельщиков, всех, кто верил в нас и поддерживал. Что касается игры, то первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Забили мяч. А затем были еще моменты, чтобы увеличить счет. Во втором тайме соперник немного встрепенулся, освежил фланги и поджимал нас. Но не скажу, что было создано что-то серьезное. Да, были подходы и полумоменты, но не более того. Забили второй мяч — и, по большому счету, предрешили исход матча. После чего довели его до победного конца.

— Вы вернули в команду Александра Глеба. Надеетесь, что он еще долго будет играть в сборной? Или какие у вас на него виды?

— Взяли его в команду, поскольку он сейчас имеет постоянную игровую практику. И достаточно неплохо провел последние матчи — и с «Челси», и в чемпионате Беларуси. А уж сколько Саше позволит здоровье, сколько ему отмерено Богом — дай Бог, пусть играет, помогает нам и радует зрителей. Здесь сложно сказать, как долго. Но хочется, чтобы как можно дольше все это длилось.