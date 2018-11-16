«Пусть получают либо зарплату, либо пенсию» 3 16.11.2018, 8:57

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Таабалды Тиллаев

В Кыргызстане предложили «реформу».

Работающие пенсионеры должны получать либо зарплату, либо пенсию. Об этом в парламенте Кыргызстана заявил депутат Таабалды Тиллаев, сообщает «Радио Азаттык».

По его словам, ежегодно на выплату пенсий из бюджета расходуется 50 млрд сомов. «Опыт пенсионеров необходим стране. Но если они получают зарплату за счет бюджета, нужно приостановить выдачу пенсии на время работы. Пусть получают либо зарплату, либо пенсию. Нужно срочно решать вопрос. 40 тысяч человек – это много», - считает он.

Председатель Социального фонда Медер Ирсалиев на заседании сообщил, что общее число пенсионеров в Кыргызстане составляет 648 тысяч, из них более 40 тысяч - работающие. 90% из них работают в госучреждениях.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в свою очередь добавил, что по закону на госслужбе можно работать до 65 лет. В некоторых странах, сказал он, работающие пенсионеры не получают базовую часть пенсии – в Кыргызстане она составляет 1780 сомов.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане средняя пенсия составляет 5401 сом, средняя зарплата - 15,7 тысячи сомов.