Империя выставила себя на посмешище 1 16.11.2018, 9:12

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ФОТО: AP

Немного о главном внешнеполитическом событии ноября. И вообще об истории.

Первая мировая война кончилась 100 лет назад, а вот надо же – до сих пор волнует людей! В том числе тех, кто командует сегодня странами – участницами той бойни. Но – не всеми. Наши начальники уж сто лет как реагируют на ту войну сдержанно, даже холодно. Причин полно, пишет телеграм-канал «Малюта Скуратов».

Для начала – теперешнее государство в 1914 г, когда империалистическая война началась, не существовало! Война та вся прошла как-то по обочине русской казенной истории. В советской школе учили: началась империалистическая война - ура-ура, - потому что она приведет к долгожданному счастливому поражению России и далее, вот радость-то какая, перейдет в гражданскую, а далее, само собой, в мировую революцию.

Так что нам было при таком раскладе праздновать? Какое такое окончание? Для нас мировая не кончилась, а переросла в гражданскую. Которая тоже не кончилась. Где указ или договор, или акт о капитуляции? Кто видел? Гражданская война – она как шла, так и идет. Оглянитесь – и вы увидите доказательства. Кругом памятники коммунистическим начальникам. Улицы названы в честь убийц. И террористов. Звезды, звезды, звезды повсюду. Города названы черт знает, как. Области и вокзалы – аналогичным образом. Ленинград – уж нету такого субъекта федерации, а вокзал, бывший Николаевский – пожалуйста. Мировая революция еще не победила повсеместно, только идет, да хоть в Донбассе. Новые «белые», как и старые, бегут в эмиграцию на Запад. Аркадий Бабченко пишет про свои окаянные дни.

Вообще же ситуация с Сербией выставила тогда Россию в самом дурацком свете. Наша на тот момент еще империя влезла в войну из-за сербского националиста Гаврило Принципа, который застрелил эрц-герцога Франца-Фердинанда. С самого начала войны сербы заговорили о том, что надо объединить все юго-славянские народы в одно государство, под властью, понятно, Белграда. Сербская армия сперва воевала довольно успешно и отражала австро-венгерские наступления.

Но! В октябре 1915 началось третье австро-германское вторжение в Сербию. К которому присоединилась и Болгария. Сербская армия отступала, отступала, отступала... И к январю 1916 года героически добежала аж до албанского побережья. Оттуда ее эвакуировали на греческий остров Корфу, где разместилось сербское правительство.

Вслед за Сербией из войны вышла и Россия, -- революция же. За ней последовала и Австро-Венгрия. И Германия. Какие прекрасные возможности открылись для дележа Европы! Но – Россия к тому времени уже бросила все и принялась страстно «бомбить Воронеж», то есть мочить своих в коммунистическом запале. Успев заключить с Германий позорный Брестский мир... А сербы тем временем занялись делом. 1 декабря 1918 года, через пару недель после окончания войны, было провозглашено новое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Которое было уж побольше прежней Сербии. Сербия, которая изящно заманила Россию в ловушку первой мировой, вошла таким образом в число победителей! Наша же империя выбрала глупое неприличное поражение. Отдав и потеряв все, что можно было – территории, честь, выгоду, здравый смысл, наконец. И выставив себя на посмешище.

Да... Положение нашего гаранта на торжествах в Париже было незавидным. Он опоздал на встречу CEO разных стран, небось, потому, что ему совестно было появляться на людях по такому вот невыигрышному для России поводу. Наверно, хотел вовсе не идти. Но это было бы слишком. А пока его ждали, все думали – не могли не думать – о том, что в России зовется геополитикой. Уже 100 лет.