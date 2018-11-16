В Британии ищут владельца выигрышного билета лотереи на £76 миллионов 16.11.2018, 9:16

У него есть время обратиться за выигрышем до 1 мая 2019 года.

В Великобритании ищут владельца выигрышного билета лотереи EuroMillions на 76 млн фунтов, розыгрыш которой состоялся еще 2 ноября. Об этом сообщает ВВС.

Владелец билета угадал пять основных и два дополнительных номера лотереи и выиграл весь джек-пот.

Агентство пишет, что если владелец билета не заявит о себе до 1 мая 2019 года, то этот приз станет крупнейшим джекпотом в Британии, на который никто не заявил своих прав. В таком случае призовые деньги пойдут на проекты, финансируемые лотереей.

"Мы отчаянно стремимся найти этого таинственного владельца билета и воссоединить его с выигрышем" - сказал Энди Картер из Национальной лотереи.