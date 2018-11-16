Количество белорусов, едущих на заработки в Польшу, выросло в 14 раз 6 16.11.2018, 9:21

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Фото: Архив Onliner.by

Проанализированы данные за три года.

BBC проанализировало число приглашений, полученных белорусами от польских работодателей, и выяснило, что количество белорусов, уезжающих на заработки в Польшу, с 2014 по 2017 год выросло в 14 раз, сообщает onliner.by.

В минувшем году на заработки в страну-соседку уехал целый белорусский райцентр. Эта тенденция набирает обороты: в поисковиках Google и «Яндекс» запросы о работе в Польше опережают традиционные еще недавно поиски работы в России. С чем связан резкий рост числа наших соотечественников, занятых в польской экономике? Ответ на этот и другие интересные вопросы читайте ниже.

Белорусам есть отчего искать лучшей жизни: средний заработок в стране уступает соседским (исключая Украину). И если в Польше средний заработок превышает белорусский втрое, то в России — только в полтора раза.

Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года (в долларах США) Украина 327 Беларусь 459 Россия 646 Литва 1089 Латвия 1179 Польша 1275

Эксперты единодушны в подсчетах: на еду и одежду в своей стране белорусы тратят не меньше, а порой больше, чем в России и Евросоюзе. Дешевле обходятся только «коммуналка» и общественный транспорт.

За границу отправляются заработать на жилье, учебу детей, авто и прочие потребности, выходящие за рамки хлеба насущного.

Соседняя Литва со средним заработком в 927 евро зовет белорусских строителей, работников сферы услуг и логистики. Зарплату в 800 евро предложили дояркам, но, судя по откликам в прессе, предложение не вызвало энтузиазма у белорусских сельчанок.

Литва, как сообщил в интервью белорусской газете «Звязда» посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, с начала года до середины сентября выдала белорусам шесть тысяч виз, дающих право на трудоустройство.

Но число уезжающих в Польшу куда больше: 58 тыс. приглашений от польских работодателей в 2017 году. За три года, с 2014-го, число приглашений выросло в 14 раз!

Почему Польше нужны белорусские работники

Упрощенная система временного трудоустройства для белорусов в Польше действует уже десятилетие, с тех пор, как польский парламент принял в сентябре 2007 года закон о карте поляка.

Такая карта позволяет, среди прочего, легально работать на территории Польши без получения специального разрешения на работу и заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Карту поляка, несмотря на критику белорусских властей (иметь такую карту официально запрещено, например, белорусским чиновникам), получили более 100 тыс. граждан страны.

Но только в последние годы — с картой или без нее — белорусские гастарбайтеры массово двинулись в Польшу.

Причина — доступность рабочих мест, которые ранее занимали украинцы.

Польша в свое время выдала 88% видов на жительство в ЕС украинским гражданам, и два миллиона украинцев осели в Польше. Но сейчас украинцы активно двинулись дальше на запад.

Их переманивают на работу в Словакию и Чехию, упростить трудоустройство может и Германия, утверждает Кшиштоф Ингольт, директор компании Personnel Service, занимающейся трудоустройством мигрантов в Польше.

«Это большая угроза для польской экономики. Уже сейчас нехватка кадров — 165 тыс. человек, а за ближайшие 2—3 месяца она может вырасти до 500 тыс.», — сообщил Кшиштоф Ингольт сайту texty.org.ua.