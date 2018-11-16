Александр Кравцевич: В Куропатах общество победило власть 1 16.11.2018, 9:37

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Александр Кравцевич

Люди 30 лет отстаивали урочище от антибелорусских правителей.

Как известно, всего в 20 километрах к северо-западу от Минска находится Линия Сталина. Это военно-исторический музей под открытым небом на месте бывших (кстати, восстановленных) фортификационных сооружений. Танки, гранаты, самолеты и даже православная часовенка – рядом с памятником Сталина. Такой грандиозный и, пожалуй, величайший в мире памятник сталинизму. А вот на северо-востоке Минска – это не так и далеко от Линии Сталина – находятся Куропаты. Место, где сталинисты минимум десятками тысяч убивали невинных людей, без преувеличения уничтожая белорусскую нацию. Ну вот такая современная Беларусь, действительно страна контрастов, сообщает «Белсат».

О новом государственном памятнике в Куропатах журналисты поговорили с доктором исторических наук Александром Кравцевичем:

«Власть, которая существует в Беларуси, это фактически антибелорусская власть. Ее задача не допустить укоренения в обществе национальной идеологии, которую она пытается заменить псевдоидеологией, опирающейся на события германо-советской войны 1941-1945 годов. Отсюда прославление Сталина – воплощение сильной руки для белорусского диктатора. Отсюда – стараться уничтожить, не допустить чествования памяти в Куропатах.

То, что знак поставили, имеет 2 аспекта. Во-первых, общество победило. Такое давление, 30 лет, люди ставили кресты, люди приходили, люди ценили. И власть поддалась. Она поняла, что замалчивать это дальше не будет. Но с другой стороны, это власть не такая дубовая: она попыталась эту память «присвоить» и немного изменить ее смысл. Насколько я знаю, символ должен чествовать жертвы войны, а там конкретно жертвы сталинского террора…»