Почему белорусы не любят ходить к врачам 34 16.11.2018, 9:56

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Фото: vmnews.ru

Белорусские поликлиники – это не только бюрократия и очереди.

В среднем на одного белоруса приходится 18-20 посещений поликлиники в год. В то же время большинство людей трудоспособного возраста по несколько лет не ходят даже на профилактические осмотры, пишет zautra.by.

Что их отпугивает?

Очереди

Среди неприятных сторон в работе поликлиник, которые косвенно влияют на качество услуг, в лидерах — длительное ожидание. Отчасти оно обосновано тем, что поликлиники обслуживают слишком много пациентов.

Хотя немалая часть взрослых посещает врача в крайних случаях, медработники перегружены работой, потому что поликлиники зачастую выполняют роль еще и социальных клубов для тех, у кого много свободного времени, в том числе пенсионеров, которым часто больше негде встречаться для совместного времяпрепровождения.

— На загружанасць уплывае яшчэ і спажывецкі экстрэмізм — калі чалавек ідзе ў паліклініку пры мінімальных цяжкасцях са здароўем, — отмечает эксперт в сфере здравоохранения, врач-реаниматолог Андрей Витушко.

Бюрократия

Система работы поликлиник с пациентами устроена так, что в итоге усложняет, казалось бы, простые процедуры. Ради одной справки человек обходит несколько кабинетов. Но ради «несерьезных» причин часть населения не готова тратить уйму времени и сил.

— Чалавек, якому трэба пайсці ў паліклініку да лекара ці нават проста здаць аналізы, разумее, што на адзін візіт да лекара ён страціць паўдні. Таму шмат хто да апошняга не ідзе ў медустанову, а церпіць да таго часу, калі трапіць у бальніцу з сур’ёзнымі ўскладненнямі. Ён, можа быць, сходзіць у прыватны медцэнтр, калі грошы дазваляюць, — объясняет Андрей Витушко.

Работа врачей на показатели

Доверие к медицине подрывают и неправильно поставленные диагнозы, например, когда вместо гриппа врач указывает в карточке ОРВИ, чтобы не портить статистику или не получить выговор сверху за высокий процент заболеваемости. Порой медики вынуждены ориентироваться на спущенные сверху планы и сложившуюся статистику, а не на конкретный случай пациента.

— Калі ў чалавека ёсць нейкая паталогія і яна называецца вось так, яна мусіць запісвацца правільна. Толькі тады яна будзе правільна пралечана і будуць зроблены высновы з вынікаў гэтага лячэння, — говорит Андрей Витушко.

У медиков мало стимулов работать добросовестно, констатируют эксперты. Если бы система работала так, что врачи не боялись бы говорить про проблемы и неудачи в процессе лечения, не боялись «испортить» статистику действительными диагнозами, выросло бы качество лечения и повысился бы уровень доверия пациентов.

Отношение медиков к пациентам

Нередко врач отлично выполняет свои прямые обязанности, но пациент выходит из кабинета подавленным или полным сомнений, потому что доктор не воспринял пришедшего на прием как активного участника лечебного процесса или позволил себе некорректные замечания, отмечает начальник отдела медико-социальной работы Белорусского Общества Красного Креста Наталья Пугачева. В итоге пациент либо пойдет к другому специалисту, чтобы получить еще одно мнение, либо может не станет следовать правильно назначенному лечению и рекомендациям.

В развитых странах одним из ключевых показателей качества услуг в здравоохранении выступает удовлетворенность пациентов. Этот показатель позволяет оперативно находить проблемы в системе или конкретном учреждении и исправлять их.

В Беларуси около 40% человек не удовлетворены качеством медицинских услуг. Часто причиной становится форма общения медиков с пациентами, обозначили проблемы участники дискуссии «Здоровая Беларусь: будущее нашей медицины», организованной Либеральным клубом.

Как повысить доверие к докторам?

— Нельга спадзявацца, што мы паставім паўсюль тэрміланы электроннага заказа талончыкаў ці ўвядзем электронныя рэцэпты і гэтым вырашым усе праблемы. Калі Ў доктара не будзе належнай матывацыі якасна аказваць дапамогу, то ён нават выконваючы свае абавязкі будзе пакідаць пацыента незадаваоленым абслугоўваннем, — отмечает Андрей Витушко.

Чтобы люди перестали избегать посещения поликлиник, достаточно сделать первичное звено оказания медпомощи более доступным, считает эксперт.

— Можна яшчэ ўвесці такую практыку, як магчымасць хварэць 5 ці 10 дзён у год без зварота ў паліклініку, — предлагает Андрей Витушко.

Важную роль сыграет развитие частной медицины и разрешение врачам открывать частные медицинские кабинеты. В этом случае те, кто хочет избежать долгих процедур и ожидания в поликлинике, будут иметь более широкий и, благодаря конкуренции, доступный выбор платных медуслуг. Это позволит разгрузить поликлиники. Опросы показывают, что в Минске около 30% жителей были бы не против лечиться в частных медучреждениях.

С одной стороны, есть проблемы в медицине, которые, безусловно, требуют решения, но с другой — белорусы все еще считают, что за их здоровье отвечают медики, а не они сам. Изменить эту убежденность моментально невозможно. Но различными мероприятиями можно популяризировать здоровый образ жизни и профилактические осмотры.