США предъявили обвинение Ассанжу 16.11.2018, 9:59

Джулиан Ассанж

Американские прокуроры настаивают на конфиденциальности документа.

Прокуратура в США предъявила обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года находится в политическом убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне. Об этом сообщают со ссылкой на обвинительные документы агентство Reuters и газета The Washington Post, передает РБК.

Согласно их данным, Минюст США не планировал как-либо оглашать информацию об обвинениях. Информацию непреднамеренно раскрыл помощник прокурора восточного округа Вирджинии Келлен Дуайер.

Осведомленный источник Reuters указывает, что документ изначально был конфиденциальным, то есть информация о ходе расследования по такому делу не разглашается. По его словам, прокуроры просят судью закрыть от общественности документы по уголовному делу, не связанному с Ассанжем. В нем содержатся отметки о том, что первоначально он был подан в окружной суд США в Александрии (штат Вирджиния) в августе.

Какие именно обвинения предъявлены основателю WikiLeaks, не уточняется.

Собеседники агентства в американском правительстве не прокомментировали документ с закрытым обвинительным заключением в отношении Ассанжа. Джошуа Стуве, представитель прокуратуры, в документах которой содержалась информация о предъявлении обвинений, заявил Reuters, что подача заявления была совершена по ошибке. В разговоре с The Washington Post он добавил, что и имя Ассанжа было указано ошибочно.

В документе говорится, что прокуроры пытались сохранить обвинения против Ассанжа в тайне до ареста, поскольку это бы позволило правоохранителям быть уверенными в том, что он не избежит заключения под стражу.

«Документ, подтверждающий ордер на арест, ходатайство об этом и соответствующий приговор, должны оставаться конфиденциальными до тех пор, пока Ассанж не будет арестован в связи с обвинениями по уголовному делу, чтобы он не избежал ареста и экстрадиции», — цитирует агентство заключение.

О готовности Минюста США предъявить обвинения Ассанжу ранее со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal. По информации издания, в течение последних нескольких лет американские прокуроры обсуждали обвинения, которые они потенциально могут предъявить Ассанжу, и теперь готовы это сделать. Газета предположила, что основателя WikiLeaks могут обвинить в шпионаже.