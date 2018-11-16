Автор двух голов в ворота Люксембурга: Первый был изящнее, а второй – нужнее 16.11.2018, 10:15

Станислав Драгун (№ 2) наносит удар по воротам.

Фото: abff.by

Станислав Драгун рассказал, благодаря чему ему удалось дважды поразить ворота хозяев.

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Егором Бачило после матча с командой Люксембурга рассказал, благодаря чему ему удалось дважды поразить ворота хозяев.

— Матч разделился на две половины. Первый тайм в нашем исполнении, считаю, почти идеальным был. Доминировали, имели как минимум три момента, которые могли привести к голу. А после перерыва забили мяч — и начали чуть-чуть играть на удержание. А сборная Люксембурга стала оказывать на нас давление. Но все получилось, как надо. Поэтому все рады и довольны.

— Как оказался у чужих ворот в эпизоде с первых голом?

— Я играю «верхнего» инсайда. И моя прямая обязанность влетать туда, к чужим воротам, помогать нападающим, играть под сброс мяча. Так что сделал то, что и должен был. Хорошо, что попал в ворота.

— Забить второй мяч было труднее?

— Да любой гол забить тяжело. Первый получился, скажем так, более изящным — после паса Антона Сароки пяткой. А второй — после штрафного оказался в нужное время в нужном месте.