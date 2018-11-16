120 лет назад родился ксендз Винцент Годлевский 1 16.11.2018, 10:22

Католический священник был одним из лидеров белорусского национально-освободительного движения.

16 ноября 1898 года, ровно 120 лет назад, родился один из лидеров белорусского национально-освободительного движения Винцент Годлевский - католический священник и руководитель подполья в годы немецкой оккупации. Был одним из первых, кто начал использовать белорусский язык в костеле, пишет телеграм-канал «Баста».

Винцент Годлевский окончил Виленскую католическую духовную семинарию и Петербургскую католическую духовную академию. Его неоднократно арестовывали власти Польши за его политическую деятельность. После раздела начала Второй Мировой войны Винцент Годлевский жил в Каунасе, а затем - в Варшаве и занимался переводом на белорусский язык Библии и Нового Завета. Издавал газету «Беларускі Фронт».

Именно тогда по инициативе Винцента Годлевского была основана подпольная «Беларуская незалежнiцкая партыя», вокруг которой объединились патриоты и сторонники самостоятельности нашей страны. Сотни людей, прошедшие через эту организацию, вели партизанскую борьбу за независимость родины до середины 50-ых годов.

Во время немецкой оккупации Беларуси ксендз жил в Минске, служил в Костеле святых Симона и Елены. Вместе с Яном Станкевичем он пытался вести культурно-просветительскую деятельность, однако, их деятельность была запрещена фашистами. Вскоре Винцент Годлевский начал критиковать немецкую политику в отношении белорусского народа.

15 декабря 1942 года группа интеллигенции собралась в Генеральном школьном инспекторате, чтобы почтить годовщину открытия Первого Всебелорусского конгресса 1917 года в Минске. Для конспирации было решено затемнить окна. Когда с приветственным словом к собравшимся обратился Винцент Годлевский, внезапно в помещении погас свет. Видимо, это было дело рук сыщиков, которые уже давно следили за ксендзом. По воспоминаниям Вацлава Пануцевича, ксендз зажег свечи и сказал: «Как и первые христиане, мы собираемся при свечах. Мы верим, что дело нашей независимости, за которую боролся Первый Всебелорусский конгресс, и святая победа будут за нами». Ксендз знал, что обречен, но не предпринял никаких попыток исчезнуть. Как христианин, он решил нести свой крест до конца. Его задачей было сохранить национальное антифашистское сопротивление, а также людей, которых ему удалось объединить.

Немецкие власти арестовали Винцента Гoдлевского 24 декабря 1942 года. Он был расстрелян в Тростенце под Минском.