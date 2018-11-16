Президент Филиппин пропустил пять международных мероприятий, взяв перерыв на сон 16.11.2018, 10:39

Родриго Дутерте «отличился» на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пропустил 14 ноября пять международных встреч накануне саммита АСЕАН в Сингапуре. Как отмечает информационный портал Rappler, причиной пропусков стали перерывы на сон.

В интервью журналистам Дутерте отметил, что даже после этих перерывов ему не удалось полностью восстановиться. Однако небольшой отдых позволил ему набраться сил, которые понадобились на саммите АСЕАН.

«Этого [сна] недостаточно, но его хватит, чтобы снять напряжение последних дней, — заявил Дутерте, отвечая на вопросы журналистов. «Почему мне нельзя вздремнуть?», — добавил он.

15 ноября 73-летний филиппинский лидер провел шесть международных встреч, в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.