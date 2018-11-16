Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на трибунах в Люксембурге

Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на трибунах в Люксембурге1
- 16.11.2018, 10:45
Беларусь победила в очень важном матче.
Два гола в матче 5-го тура Лиги наций сборной Люксембурга забил белорусский футболист Станислав Драгун. Результат игры — 2:0, передает «Белсат».
Дубль Стаса Драгуна!#СборнаяБеларуси #БелыяКрылы #LUXBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/FYuA3vgjYT— АБФФ (@BelFootFeder) 15 ноября 2018 г.
После 5 туров группового этапа дивизиона «D»:
1 Беларусь — 11
2 Люксембург — 9
3 Малдова — 8
4 Сан-Марино — 0
Болели за сборную Беларуси наши соотечественники с бело-красно-белой атрибутикой.
В воскресенье Беларусь сыграет в гостях с Сан-Марино. Для выхода в плей-офф дивизиона D Лиги наций нашей команде достаточно не проиграть. Уже там с еще тремя соперниками Беларусь разыграет одну путевку на чемпионат Европы 2020 года.