Хиханьки да хаханьки 2 Евгений Ихлов

16.11.2018, 11:22

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Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Санкции «по мелочи» против РФ не так смешны, как кажутся.

В РФ опять зубоскальство: вот какие мы наикрутейшие – даже санкции против нас вводить боятся, отбиваются от сената по мелочи… "пара крымских санаториев", какие-то третьи замы…

Не учитывают опыт "потенциального противника". На бумаге это были санатории профсоюзов. Вот "Мрия" - "профилакторий работников Сбербанка". Единственные курорты на Полуострове европейского класса. Лишить их западных клиентов*, да зацепить санкциями СБ…

И людишки новые подсанкционные – чины невеликие, но проводки шли финансовые через них – а теперь они "токсичные".

Это как с Давосом - трех не пустить, заставив остальных из, как говорили советские педагоги про отказавшихся стать стукачами, "ложного чувства товарищества", самим избавить почтенное международное мероприятие от токсичной публики. Есть для вас Анкара, Тегеран, Дамаск, Каракас - там и тусуйтесь...

Заставить Путина насаждать "круговую поруку".

Тут главное – показать, что еще одну дырку в заборе заколотили. А рядом Иран опять лишили SWIFTа – вот, посмотрите как бывает с самыми отпетыми и подумайте над своим поведением.

И как крепко думают: последние капиталы бегут с ускорением, уже со второй космической, далеко путь держат – до Пояса Койпера поди!

Маленькая история из прошлой жизни. СССР была очень нужна валюта – хлеб покупать и воровать технологии. Под Олимпиаду-80 создали в системе "Интуриста" роскошные и очень недорогие курортные гостиницы: вышколенная обслуга, икра в буфете… Но валютный клиент шел очень плохо. Не могли понять причину.

А дело в том, что западный человек, если это не путешествующая фиолетовласая американская пенсионерка, привык видеть каждый день свежею англоязычную прессу, желательно также что-нибудь бундесовское и парижское. Не может он жить в информационной изоляции!

Но никак нельзя торговать такой прессой в киосках "Союзпечати": идеологическая диверсия, только в спецсекторе библиотеки ИНИОН по допуску. А западный человек, который на курорты с икрой ездит, он в дозволенную в Союзе западную коммунистическую прессу даже селедку иваси не будет заворачивать. Разве что в сортир захватит, потому что идея сверкающего кафеля и отмытых унитазов уже проникла, а идея рулонов туалетной бумаги в каждой кабинке - еще нет… Поэтому пустовали эти интуристовские дворцы.

Кстати, о рулонах… Вспомнил, как в олимпийском объекте в Сочах по два унитаза смонтировали в одной кабинке – потому что две трубы выведены.

Те, кто распоряжался, они о существовании биде для мужиков знать не знали, а идея двух унитазов рядом их не травмировала – привыкли с детства и юности на соседних дырках сидеть с приятелем.

И обратите внимание, столько скандалов с закупкой ведомствами и госкорпорациями золотых унитазов, и ни одного - с закупкой не то что парного золотого биде, но даже золотого гигиенического душа в комплект, даже золотой держалки для рулона – спартанская простота, суровая аскеза…

Евгений Ихлов, «Фейсбук»