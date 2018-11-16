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Кот «спел» грузинские песни и прославился в Сети

  • 16.11.2018, 11:38

Животное издает вполне мелодичные звуки, делая паузы и «затягивая» мелодию.

В Сети появился ролик, на котором кот "поет" грузинские мотивы. Ролик появился в Twitter-аккаунте Юрия Мережко из Санкт-Петербурга, пишет korrespondent.net.

Парень снял, как его кот крадется, выглядывает из-за ножки стола и "заводит песню". Автор видео написал, что его домашний питомец выучил пару грузинских песен.

За несколько дней ролик набрал больше 11 тысяч лайков и 3,7 тысячи ретвитов.

Пользователи сети отметили, что давали прослушать "песню" кота своим питомцам, и они привели их к миске.

Поэтому юзеры сделали вывод, что песня застольная. Другие предположили, что хозяин напоил кота алкоголем. Третьи же вообще отказались верить, что эти звуки издает животное.


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