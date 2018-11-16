Почему в Беларуси могут запретить фотографировать людей на улице и как с этим жить 1 16.11.2018, 11:50

К инициативе властей есть много вопросов.

В Беларуси могут запретить использовать фотографии и видео с изображением человека без его разрешения. Конституционный суд изучил, как в гражданском законодательстве регулируется этот вопрос, и пришел к выводу, что есть правовой дефект, сообщает tut.by.

Почему возник такой вопрос, как он решается в других странах и можно ли будет фотографировать людей на улице без их согласия?

«Почему он должен снимать, если я не хочу?»

Конституционный суд изучил, как в гражданском законодательстве регулируется вопрос «использования и охраны изображения гражданина». Дело рассматривали по обращению общественного совета при МВД и Белорусской республиканской коллегии адвокатов. В итоге пришли к выводу, что стоит внести изменения в Гражданский кодекс.

В обращении коллегии адвокатов в КС было указано, что сегодня «распространение изображений граждан, изготовленных посредством фото- и видеосъемки, в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну».

Общественный совет при МВД отмечал, что обеспечить такое право нужно в том числе для сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск при исполнении.

В Конституционном суде tut.by пояснили, что, изучив вопрос, пришли к выводу: проблема действительно существует. И свое решение по этому вопросу направили в Совмин.

— Предложено подготовить проект закона и внести его в «палату представителей». Совет министров будет реализовывать это решение, изучать дополнительно практику, запрашивать мнение заинтересованных госорганов, — отметили там.

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов от комментариев по поводу инициативы отказались.

«Депутат» «палаты представителей» Вадим Девятовский высказал свое мнение по поводу инициативы. Также он входит в общественный совет при МВД.

Он рассказал, что вопрос возник не на пустом месте: якобы «некоторые специально провоцируют сотрудников органов внутренних дел, снимают их и показывают в неприглядном свете».

— Мы знаем о случаях, когда человек явно нарушает порядок и просто провоцирует сотрудника МВД на рабочем месте на какие-то действия. Снимает это, а затем публикует кадры в неприглядном виде, выдергивая что-то из контекста. А это может дискредитировать человека. Представьте, что сотрудник МВД живет в небольшом городе. Кто-то взял, начал его провоцировать и стал при исполнении служебных обязанностей снимать. При этом сотрудник МВД ведет себя культурно и вежливо, а человек, который его снимает, — по-хамски. Сегодня такого рода вопросы не отрегулированы законодательством. А ведь у нас есть понятие личной неприкосновенности, семейной тайны, деловой репутации… Это все очень важно. При этом данный вопрос стоит зарегулировать в целом, а не только по сотрудникам МВД. Ведь человек может не хотеть, чтобы его снимали в парке, гуляющего с сыном. Это его частная жизнь, — заметил Вадим Девятовский.

По его словам, пока неясно, какая конкретно норма может появиться в Гражданском кодексе, но уже сейчас он предлагает в парламенте организовать круглый стол по этому вопросу. А на него пригласить всех заинтересованных, в том числе общественные объединения и журналистов.

— Вопрос есть. Мне кажется, он назрел. Сегодня у многих есть телефоны с камерами, и человек может влезть в частную жизнь другого человека. И почему он должен снимать, если я не хочу, чтобы меня снимали? — задается вопросом «депутат». —

По словам Вадима Девятовского обсуждение вопроса использования и охраны изображений граждан начнется «в самое ближайшее время».

Сегодня согласие на то, чтобы фотографировать на улице, не нужно

Адвокат Сергей Зикрацкий рассказывает, что сегодня по существующему закону согласовывать фотографирование человека и создание видео с его участием нужно только в ситуации вмешательства в его частную жизнь. Например, если вы фотографируете у него дома. В этом случае надо получать его согласие не только на само фото, но и на его публикацию.

Однако согласие вообще не нужно, если человек находится в общественном месте. Например, в парке, магазине, кафе, театре, на митинге или общественных обсуждениях. Распространять такое фото можно, даже если человек потом себя на нем узнает. Правда, здесь есть важное исключение. Нельзя, чтобы фотографию использовали в неправдивом контексте или как-то искажали факты.

— Нужно всегда смотреть, в каком контексте используется эта фотография. В комментарии к решению Конституционного суда шла речь о том, что на трибунах сфотографировали болельщика, а потом это фото разместили в контексте несанкционированного митинга. Это нарушение, потому что здесь искажен факт. Есть еще один момент: если газета публикует фотографию, чтобы иллюстрировать статью, а на ней есть люди, то мы должны учитывать контекст публикации и желательно под фото делать подпись, что оно носит иллюстративный характер. Нужно сделать так, чтобы у читателя было понимание, что этот человек на фотографии не имеет отношения к публикации.

Сергей Зикрацкий также отмечает, что по сегодняшнему законодательству в общественном месте также не нужно брать разрешение на фотографирование публичных людей: чиновников, артистов. В случае с частной жизнью такое согласие необходимо.

— В западных правовых системах есть понятие "публичные фигуры". И применительно к публичной фигуре ограничений должно быть меньше, чем к рядовому человеку. У нас такого понятия нет, и частная жизнь всех охраняется одинаково: независимо от того, чиновник это или обыкновенный рабочий.

Адвокат также отмечает, что сегодня в Беларуси есть уголовная ответственность за несанкционированное фотографирование человека, если он находится на своей частной территории. Это ст. 179 УК (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни). По ней незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, наказываются общественными работами или штрафом, или арестом. А если это сделали с помощью спецсредств, или это сделало должностное лицо, используя свои служебные полномочия, то можно даже лишиться свободы на срок до трех лет.

Сергей Зикрацкий отмечает, что пока неясно, как именно у нас могут изменить Гражданский кодекс в плане использования и охраны изображений граждан. При этом в России уже есть подобная норма. Это ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ (Охрана изображения гражданина).

— По большому счету ничего страшного в этой статье нет. Там прямо сказано, что есть право на изображение и человек должен давать согласие на его использование. Предусмотрены случаи, когда это возможно без его согласия: если это общественный или государственный интерес, это сделано в публичном месте или он за это получил деньги. Все предельно понятно. И если наш законодатель будет регулировать эти правоотношения именно таким образом, то ничего страшного не будет.

С другой стороны, адвокат видит проблему в контексте обращения в Конституционный суд Министерства внутренних дел, которое не согласно, чтобы их сотрудников снимали при исполнении должностных обязанностей.

— Если это запретят, то это будет очевидным нарушением права на свободное распространение информации. Если это общественное место и я вижу сотрудника внутренних дел, почему я не могу его сфотографировать? Это представитель власти, и именно поэтому я тем более должен иметь возможность фотографировать. Он отражает интересы государства и следит за соблюдением правопорядка и законодательства. В такой ситуации у граждан, наоборот, должно быть больше прав и возможностей фотографировать сотрудников милиции. Если милиционер находится не в общественном месте, а пришел к вам домой, то у вас тоже должно быть право его снимать. Это же ваша личная жизнь, а не его. Его личная жизнь — это когда он у себя дома и не при исполнении.

Резюмируя, адвокат заметил, что не видит острой необходимости в том, чтобы сегодня регулировать вопрос охраны изображений гражданина, но если это сделают в рамках общих принципов законодательства и права на свободное распространение и получение информации, то особой проблемы тоже не будет.

— Мне кажется, что нам нужно более детальное регулирование вопросов частной, личной жизни. Здесь возникает больше вопросов, чем с правом на изображение, — говорит он.