Кому служит министр Шуневич? 6 Алесь Кравцевич, «Радыё Свабода»

16.11.2018, 12:06

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И второе, просто из любопытства – когда сорвется резьба?

Может, кому-то странно, но от моих личных непосредственных отношений с белорусской милицией остались впечатления более положительные, чем отрицательные.

Вот, говорят, наша Гродненская ГАИ самая суровая в стране, но когда несколько раз попадался, то наказывали справедливо, взяток не вымогали и обходились безупречно вежливо. Когда какая-то сволочь из идеологии накатала клевету на меня с коллегами, мол, работают на иностранное масс медиа, то милиция разобралась и прислала записку с формулировкой «факта правонарушения не обнаружено».

Но это все персональные личные дела, так как в белорусской милиции работает много нормальных порядочных людей, которые как и мы, мягко говоря, не одобряют Лукашенко. Другое дело - полицейская система, насквозь нечеловеческая, нечестная и фальшивая. Уже начиная с названия, так как милиция в Беларуси - государственная структура, это значит, что является полицией, в то время как милиция - структура общественная. И название Комитета государственной безопасности фальшивое, так как в Беларуси это классическая тайная полиция, которая стережет безопасность не государства, а режима.

Вот возьмите идеологию главного милицейского начальства в лице министра Шуневича и его высших кураторов (наверное, это Виктор Лукашенко). То, что министр публично появляется в форме генерала НКВД - аморально, вызывающе, но понятно - ну такой вот он сталинист из Луганска, попавший в благоприятную среду.

Но намного труднее понять, например, почему в 2018 году празднуется столетие белорусской милиции (хотя на самом деле она у нас была создана в XVIII в.) и одновременно ставится памятник царскому городовому! Ведь большевистская милиция как раз и начиналась с разгона и охоты на городовых! Вот вам загадка на логику.

Мой ответ прост как грабли - загадки никакой нет, так как эти действия соответствуют и точно укладываются в современную российско-путинскую идеологию. Ее суть - соединение идеологии двух Россий, царской и советской, на почве империализма.

А Беларусь в продолжение «хорошей советской традиции» - плацдарм, полигон, на котором испытываются и отрабатываются проявления идеологии и формы полицейского государства. Страна сравнительно небольшая - легче процесс запускать, легче при необходимости затормозить или подкорректировать.

С памятником городовому у них получилось по-тупому, приблизительно как с декретом о «тунеядцах» - недооценили белорусов, а режим не имеет обратной связи с обществом, кроме общественного протеста. Ведь нет выборов, когда эта связь наиболее ярко реализуется. Торжественно, с помпой на всю страну памятник городовому открыли, и народ начал смеяться и издеваться. Но назад уже не отмотаешь, остается только закручивать гайки - наказывать за малейшие, пусть шуточные проявления неуважения, организовать охрану, видеонаблюдение (за наши, заметьте, деньги) ради выявления «преступников».

Вот мальчика поймали на камеру - пошутил, похлопал по щеке бронзового царского слугу. Сюжет показали, правда и здесь сжульничали, якобы ехали на машине бдительные менты и заметили, но показывают видео со стационарной камеры.

У меня в связи с этим всем есть два вопроса. Первое, кому служит министр Шуневич? И второе, просто из любопытства, насчет закручивания гаек. Когда сорвется резьба?

Алесь Кравцевич, «Радыё Свабода»