Анатолий Мышкевич: 90% белорусов помнят о пропавших политиках 6 16.11.2018, 12:36

Анатолий Мышкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Гродненца оштрафовали на $150 за плакат с пропавшими политиками.

Гродненский активист Анатолий Мышкевич должен заплатить 343 рублей за акцию, посвященную пропавшим почти 20 лет назад белорусским политикам. Такое решение принял суд Ленинского района Гродно 15 октября, передает «Радыё Свабода».

Согласно решению суда, Анатолий Мышкевич нарушил «порядок проведения массовых мероприятий» (статья 23.34 Кодекса об административных нарушениях Беларуси) и должен заплатить штраф в 14 базовых величин.

16 сентября Мышкевич провел в Гродно одиночную акцию: наклеил на стену одного из домов плакат с фотографиями пропавших в 1999-2000 годах политиков: бывшего главы МВД Юрия Захаренко, исполняющего обязанности председателя Верховного Совета Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

Активист своей вины не признал. Но обжаловать решение суда не будет, потому что не видит смысла.

«Не вижу ничего плохого в том, чтобы помнить этих людей. Так же думает, наверное, и 90 процентов белорусов. Многие мне говорили, что хорошо, если хоть кто-то их вспоминает», – прокомментировал Анатолий Мышкевич.