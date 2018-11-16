Видеофакт: Что творилось ночью в раздевалке белорусов после победы над Люксембургом

Видеофакт: Что творилось ночью в раздевалке белорусов после победы над Люксембургом5
- 16.11.2018, 12:45
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Победа сборной Беларуси почти наверняка станет исторической.
Станет, если вдруг команда Игоря Криушенко не решит осчастливить Сан-Марино. Но о такой перспективе пока даже думать не хочется, а хочется радоваться, пишет tribuna.com.
Собственно, пока большая часть Беларуси спала и ни о чем не подозревала, наши футболисты и радовались в далеком герцогстве.
Радовались победе и первому месту в группе Лиги наций, радовались маячащему плей-офф и своей хорошей игре. Эмоций в раздевалке было много: Криушенко ликовал, Румас звонил, Драгун шутил и так далее.