Тереза Мэй: Британия выйдет из-под юрисдикции Европейского суда 16.11.2018, 12:57

Тереза Мэй

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Решения ЕС будут распространяться на Великобританию лишь на время переходного периода.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после Brexit королевство выйдет из-под юрисдикции Европейского суда. Таким образом выход Британии из ЕС отразится и на отношениях Лондона с юридическими структурами союза, сообщает zn.ua.

"Мы больше не будем находиться под юрисдикцией Европейского суда", - сказала она в пятницу в эфире британской радиостанции LBC.

Британский кабинет министров согласовал 585-страничный проект соглашения по Brexit. Соглашение предполагает "мягкий" сценарий выхода Британии из ЕС. Сделка предусматривает, что любые решения, принятые Европейским судом, будут распространяться на Великобританию лишь на время переходного периода. Ожидается, что переходный период будет длится до 31 декабря 2020 года, но в правительстве отметили, что он может быть продлен на неопределенный срок.

15 ноября четыре британских министра подали в отставку из-за сделки по Brexit. С постов ушли министр юстиции Ранил Джаявардена, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара, министр по Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

Ранее сообщалось, что 11 из 25 министров правительства Мэй выступили против ее плана Brexit.

Из-за Brexit в отставку ушли уже несколько британских министров, в том числе главный переговорщик по выходу Британии Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон - сторонники "жесткого" Brexit, в то время как премьер Тереза Мэй предпочла "мягкий" выход королевства из ЕС.

Напомним, 12 июля правительство Мэй представило свой план по Brexit. Минфин Британии предусмотрел более трех миллиардов долларов, просчитывая разные сценарии Brexit.