Компания Дерипаски осталась без контрактов на 2019 год 16.11.2018, 13:07

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Партнеры не хотят иметь дел с попавшим под санкции США «Русалом».

Алюминиевый гигант "Русал" оказался не в состоянии заключать новые контракты с клиентами на фоне продолжающихся переговоров о санкциях с Министерством финансов США, пишет finanz.ru.

Хотя американский Минфин уже пять раз продлевал срок переходного периода, откладывая окончательное введение санкций и разрешая операции с "Русалом, клиенты опасаются подписывать новые договоры с компанией миллиардера Олега Дерипаски, пока не появится полная ясность, сообщили Bloomberg источники знакомые с ситуацией.

Покупателей отпугивает неопределенность, объяснили они, попросив об анонимности в связи с непубличным характером информации.

Не имея возможности подписывать новые соглашения о поставках продуктов с добавленной стоимостью, "Русал" теряет ключевых клиентов и важные источники прибыли на следующий год.

В алюминиевой отрасли производители и покупатели обычно обговаривают новые контракты осенью, но "Русал" был вырезан из этого процесса в текущем году.

Многие соглашения "Русала" о продаже алюминиевых полуфабрикатов истекли в конце сентября. Из-за неопределенности с поставками компания сейчас пересматривает производственные планы каждые 30 дней, сказали источники. "Русал" отказался прокомментировать контракты.

Минфин США и представители российского миллиардера Олега Дерипаски обсуждают условия снятия санкций, но пока не пришли к согласию. На прошлой неделе США отсрочили введение наиболее болезненных мер до 7 января, что дает сторонам дополнительное время для переговоров.

Последнее предложение Дерипаски предполагает передачу его акций в слепой траст, управляемый американским банком, под контроль которого должна перейти часть акций в En+ Group, владеющей крупной долей в ОК "Русал".

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) хочет, чтобы Дерипаска сократил свои активы в En+ до 40%, однако представители Дерипаски не согласны с тем, как именно следует рассчитывать эту долю.

США утверждали, что Дерипаска и члены его семьи, владеющие акциями En+, должны рассматриваться как одна группа. В результате личная доля Дерипаски в En+ упадет ниже 40%, а он хочет этого избежать.

Защитники российского миллиардера говорят, что семейные активы не должны считаться собственностью Дерипаски. Акционерами являются Валентин Юмашев, зять покойного президента РФ Бориса Ельцина и помощник президента Владимира Путина, а также дочь Юмашева Полина. Дерипаска женился на Полине в 2001 году, но с тех пор пара рассталась.

Дерипаске принадлежит 66% акций En+. У En+ есть доли в других компаниях, в том числе - около половины Русала. До введения санкций США Юмашев и Полина владели 1,8% и около 6% в En+ соответственно.